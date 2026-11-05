Con ayuda del VAR, River le ganó a Aldosivi después de la polémica derrota en el Superclásico + Agregar ámbito en









El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tuvo que cambiar de página con rapidez y pudo demostrar que está a la altura de las circunstancias, luego de volver a la victoria en Mar del Plata. Aún así, el que volvió a ser protagonista en el encuentro del Millonario fue el VAR, el cual lo benefició en dos oportunidades.

River le ganó a Aldosivi, aunque el VAR jugó un rol importante en la victoria.

River le ganó 2 a 0 a Aldosivi durante la tarde de este jueves, con goles de Lucas Beltrán –de penal– y de Ángel Correa, por la fecha 16 del Torneo Clausura. De esta manera, el Millonario finalizó su participación en la tabla anual con 55 puntos, en la sexta posición, y dependerá de que se liberen dos cupos para clasificar a la Copa Libertadores del año que viene.

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Aún así, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio pudo sacar el encuentro adelante y ya tiene la mente puesta en los playoffs, para posteriormente soñar con una hipotética final, consagrarse y formar parte de “La Gloria Eterna” en la temporada 2027.

Los festejos de River tras el gol de Correa. Con altas probabilidades de que la institución de Núñez finalice en el cuarto lugar de la Zona B por diferencia de goles, el equipo que más chances tiene de enfrentar de la Zona A es Lanús. El conjunto granate se encuentra en la quinta posición y es muy difícil que se mueva de ahí, debido a la diferencia de puntos con los clubes que se le aproximan.

River, envuelto en polémicas... una vez más A pesar de la necesidad de dejar atrás el recuerdo del arbitraje de Nicolás Ramírez, a los 16 minutos el banco de Leonardo Ponzio comenzó a quejarse del árbitro principal de esta tarde en Mar del Plata, Bryan Ferreyra. Lucas “Pata” Castro cometió una fuerte infracción sobre el debutante Santiago Espíndola y desde el banco visitante se escuchó el reclamo: "siempre nos hacen lo mismo", en una clara alusión a lo ocurrido en el Superclásico.

Pese a las protestas, el árbitro no fue a revisar la patada al VAR y ambos equipos continuaron con 11 jugadores. Durante la primera etapa, River se adueñó de la pelota y tuvo las ocasiones más claras, aunque no pudo abrir el marcador y los hinchas que visitaron el Estadio José María Minella comenzaron a impacientarse.

Bryan Ferreyra, el árbitro de la tarde marplatense. Ya en el complemento, al Millonario le costó progresar con el balón y no llegaba con tanto peligro al arco de Lucas Acosta, quien se convirtió en la figura del encuentro con el pasar de los minutos. A los 57´, Santiago Moya aprovechó un choque entre Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi para capturar un rebote en el área chica y definir con el arco vacío. Por suerte para los de Núñez, el gol fue anulado vía VAR luego de que se constatara que Andrés Vombergar estaba en fuera de juego antes de que el lateral por derecha definiera, por lo que el encuentro continuó 0 a 0. La hinchada de River en Mar del Plata, pese a que los resultados no acompañan al equipo. @marceloendelli A los 73 minutos, Bryan Ferreyra fue llamado por el VAR para revisar una posible mano de Vombergar en un tiro libre, justo cuando se encontraba dentro del área integrando la barrera. Finalmente, el árbitro sancionó la pena máxima y Lucas Beltrán puso el 1 a 0 para River. Ya en el minuto 91, Francisco Ortega desbordó por la banda izquierda y asistió a Ángel Correa, quien ingresó al área como una ráfaga y, con su pierna derecha, marcó el 2 a 0 definitivo para devolverle la alegría al pueblo riverplatense, que tiene la necesidad de volver a ver a su equipo levantando un trofeo antes de que termine el año.