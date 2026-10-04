De qué trata "Kill Jackie", la nueva serie de Catherine Zeta-Jones en HBO Max + Agregar ámbito en









La actriz interpreta a una exnarcotraficante que lleva dos décadas alejada del crimen, hasta que un grupo de sicarios vuelve a ponerla en peligro.

Una ficción internacional que combina crimen, persecuciones y una protagonista con un pasado que todavía pesa. Freepik

HBO Max suma a su catálogo una producción de suspenso protagonizada por una figura reconocida de Hollywood. La ficción combina acción, crimen y humor oscuro en una historia atravesada por secretos del pasado y una persecución que se vuelve cada vez más personal.

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La serie se llama “Kill Jackie” y tiene a Catherine Zeta-Jones al frente del reparto. La actriz interpreta a Jackie Price, una extraficante internacional de drogas que consiguió dejar atrás su antigua vida y durante 20 años construyó una existencia completamente diferente.

Una serie de ocho capítulos que apuesta por el suspenso y el humor oscuro para contar una historia de alto riesgo. HBO Max De qué trata Kill Jackie Jackie Price lleva dos décadas intentando mantener en secreto su pasado. Después de abandonar el mundo del narcotráfico internacional, consiguió instalarse en una vida de lujo, marcada por viajes, obras de arte y una rutina alejada de las actividades criminales que alguna vez la rodearon.

Pero esa tranquilidad se termina cuando descubre que siete asesinos de élite fueron contratados para encontrarla y matarla. El grupo recibe el nombre de los Seven Demons, y sus integrantes representan una amenaza que Jackie no puede ignorar.

Ante esta situación, la protagonista tiene dos alternativas: intentar desaparecer nuevamente o enfrentarse a quienes la persiguen. Elige la segunda. A partir de ese momento, comienza un juego de persecución, en el que Jackie decide localizar a sus enemigos antes de que ellos lleguen hasta ella.

La situación también la obliga a recuperar conocimientos y recursos que creía haber dejado definitivamente atrás. Su pasado criminal, que durante años intentó mantener oculto, vuelve a convertirse en una herramienta para sobrevivir. La historia combina acción y humor negro con una trama de venganza. Cuando se estrena Kill Jackie, la nueva serie de Catherine Zeta Jones “Kill Jackie” llegó a HBO Max el 2 de octubre de 2026, con una primera temporada compuesta por ocho capítulos. La fecha fue anunciada oficialmente por la plataforma dentro de su calendario de estrenos de octubre. La nueva producción de HBO Max reúne a reconocidos intérpretes en una historia ambientada en distintos escenarios. HBO Max La serie fue producida por Fremantle y Steel Springs Pictures, en colaboración con Deabru Kalea Filmeak. El equipo creativo reúne profesionales vinculados con producciones como Killing Eve y Gangs of London, dos antecedentes que ayudan a entender el tono criminal y de acción que busca la ficción. Catherine Zeta-Jones no solo encabeza el reparto. La actriz también participa como productora ejecutiva de la producción. La serie fue rodada durante seis meses en Bilbao y contó con escenarios de distintas zonas del País Vasco, además de locaciones británicas. Elenco de Kill Jackie Catherine Zeta-Jones como Jackie Price

como Jackie Price Daniel Ings como Sam

como Sam Sidse Babett Knudsen como Karenina

como Karenina Julian Rhind-Tutt como Friedrich

como Friedrich Óscar Jaenada

Hattie Hook

Darci Shaw

Raff Law

Christine Adams

Julian Barratt

Ron Perlman Trailer de Kill Jackie