Popstars, el reality musical que marcó a una generación vuelve a Telefe y llega a Disney+

Con la conducción de Nico Vázquez, el exitoso formato musical regresa renovado para descubrir al próximo gran fenómeno pop argentino.

Telefe y Disney+ anuncian la llegada de Popstars , el formato musical de Banijay Entertainment que marcó a toda una generación. Con la conducción de Nico Vázquez , esta nueva edición combinará emoción, talento, desafíos artísticos y el detrás de escena del intenso y maravilloso proceso de formación de una banda musical.

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Popstars contará con un jurado de lujo integrado por tres referentes de distintas generaciones y estilos que representan el presente de la industria musical.

Ángela Torres, reconocida cantante y actriz argentina, construyó una destacada carrera en televisión, teatro y música, consolidándose como una de las artistas más versátiles de su generación. Nicki Nicole , una de las voces más influyentes de la música urbana latinoamericana, alcanzó proyección internacional con éxitos que la llevaron a presentarse en los escenarios más importantes del mundo y a colaborar con destacados artistas globales.

Completa el prestigioso jurado, el productor musical mexicano Charlie García , responsable del desarrollo artístico de numerosos proyectos y talentos de la música latina, cuya experiencia y mirada estratégica serán fundamentales para acompañar el crecimiento de las participantes a lo largo de la competencia.

Telefe y Disney+ se unen para el regreso de Popstars

En el marco de un acuerdo estratégico entre Telefe y Disney+, Popstars podrá verse en simultáneo por la pantalla de Telefe y en el servicio de streaming. Tras cada emisión, el episodio quedará disponible en Disney+ junto a Mucho más Popstars, un contenido exclusivo que ampliará la experiencia para las audiencias con acceso único a ensayos, backstage, convivencia, momentos inéditos y material exclusivo de las participantes. Además, el programa contará con una ventana de emisión adicional en el canal lineal Disney Channel, disponible 24 horas después de su estreno.

Producido por Telefe junto a RGB Entertainment, el formato distribuido por Banijay Rights regresa completamente renovado para descubrir a las próximas grandes estrellas del pop argentino y convertirse en un verdadero suceso.

Cómo participar en Popstars

Con una convocatoria abierta en todo el país, Popstars invita a chicas de entre 18 y 25 años que sueñen con desarrollarse en la música y formar parte de una nueva banda pop.

Las participantes atravesarán distintas etapas de selección, entrenamiento y performance, donde deberán demostrar talento, carisma, disciplina y capacidad de trabajo en equipo para alcanzar su lugar en la competencia.

Quienes quieran participar podrán completar el formulario disponible en mitelefe.com/convocatorias y subir a YouTube un video de un minuto cantando a capella.

El regreso de Popstars representa una nueva apuesta de Telefe y Disney+ por los grandes formatos de entretenimiento familiar y las experiencias multiplataforma que conectan con distintas generaciones.