Pity Álvarez llamó a Moria Casán desde el hospital: "Siento que me va a explotar la cabeza"

La One le dio espacio al músico para que pudiera decir todo lo que tenía guardado sobre su estado de salud actual.

Este martes por la mañana, horas después de que intentara escaparse del Hospital Tornú y la Justicia ordenara su internación forzosa , Cristian "el Pity" Álvarez en vivo con Moria Casán durante su programa de televisión.

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La One le dio espacio al músico para que pudiera decir todo lo que tenía guardado sobre su estado de salud actual. Si bien se lo notaba con cierta dificultad para hablar, el músico dijo que sufrió un “brote psicótico” aunque aclaró que no recuerda casi nada de ese momento.

"La verdad es que no me acuerdo de nada. Ahora estoy bien, en una cama de hospital y, si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana ”, remarcó e inmediatamente después, dijo que se sentía bien.

“Dormí como cinco o seis días y ahora hace tres que no puedo hacerlo porque no paro de pensar en las cosas que me vienen preocupando... por mi juicio, por las fechas que suspendí, es como que si no fuera por esto del juicio me va a explotar la cabeza”.

“Voy a dejar una mancha en la pared que diga arte y seguro algún bolu.. va a hacer cuadernos” . Moria intentó ir a fondo, pensando que hacía una referencia fatalista pero él volvió sobre sus dichos y aclaró: “Estoy tratando de que diga arte, que no diga sangre”.

Al momento de aclarar por qué se había querido escapar del Hospital, dio una respuesta insólita: “Se estaba peleando el abogado con la directora del lugar y con la secretaria. Los miré y les dije: ‘Amigos, ¿no pueden hablar más bajito? Les di clase de ética porque estaban hablando como cuatro personas juntas y a mí me estaban volviendo loco”.

Antes de despedirse, Moria le pidió al Pity que le cantara algo, este le dedicó unas estrofas del hit de Viejas Locas "Me gustas mucho".

La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez durante 90 días

La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez durante 90 días, luego de una jornada crítica en la que el cantante intentó abandonar el Hospital Tornú, donde se encuentra internado desde el pasado 23 de septiembre.

El episodio se produjo cuando Pity debía participar mediante Zoom de una audiencia correspondiente al juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

Según relataron, el músico atravesaba desde hacía varios días un síndrome de abstinencia. “Al momento de conectarse al zoom del jucio, tuvo una suerte de brote, agarró su mochila y se fue”, afirmó el periodista Carlos Salerno.

Después del episodio, el juzgado tomó intervención y resolvió que Álvarez permanezca internado durante 90 días, incluso contra su voluntad. La resolución consideró que el artista '"requiere tratamiento y acompañamiento acorde a su adicción".