Premios Grammy 2022: así fue el homenaje a Taylor Hawkins, baterista fallecido de los Foo Fighters

Luego rodó un extenso montaje con imagenes de Hawkins, que inició con el canto del "Olé, olé olé olé Taylor" entonado por el público argentino en el paso de la banda por el Lollapalooza. Luego de fondo sonó "There Goes My Hero" de Foo Fighters. Eso condujo directamente al tradicional tributo In Memoriam del programa.

Grammy Taylor Hawkins (2022).mp4 CBS

No fue la única referencia al baterista integtrante del Salón de la Fama del Rock and Roll durante el espectáculo.

Más temprano en la noche, Billie Eilish usó una camiseta con la imagen de Hawkins mientras interpretaba "Happier Than Ever".

Según los informes, Hawkins fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Bogotá, Colombia, donde Foo Fighters debía tocar en el Festival Estéreo Picnic el viernes por la noche en Bogotá, luego de su gira latinoamericana.

Después de su muerte, un panteón de dioses del rock rindió homenaje en línea al difunto baterista, incluidos Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Slash, Tom Morello, Perry Ferrell, Gene Simmons, The Smashing Pumpkins y más.

Foo Fighters ganó tres premios Grammy durante el pre-show, incluyendo Mejor Canción de Rock, Mejor Álbum de Rock y Mejor Interpretación de Rock.