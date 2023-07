Premios Martín Fierro 2023: Jey Mammon dijo presente en la ceremonia pese al repudio

“A los Martín Fierro me invitó Telefe”, dijo Jey en una charla con Luis Ventura sobre el canal que lo tiene contratado hasta fin de año. Y adelantó que planeaba sentarse juntoa sus excompañeros de programa: “Me siento en la mesa de La Peña de Morfi”.

Ventura, presidente de APTRA, en diálogo con Martín Pazos para TN Show, había adelantado que Jey Mammon iba a estar presente en los premios. “No creo que cambie de opinión, me dijo que iba a venir. Su programa está ternado no sé por qué no iba a venir”, sostuvo.

Mammon tenía una silla reservada en la mesa junto a buena parte de sus compañeros de programa. Si bien al momento de la terna el conductor no estuvo presente, se lo vio cerca de las 22 en la ceremonia. El premio a mejor programa musical finalmente no fue para La Peña de Morfi sino para Puente Musical, programa emitido por El Nueve.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbigbangnw%2Fstatus%2F1678228589144096770%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false AHORA | La palabra más buscada en los #martinfierro2023, Jey Mammón

Por qué llegó tarde, cómo lo recibieron y con qué clima se encontró en el salón pic.twitter.com/YstqJQqeEr — Big Bang News (@bigbangnw) July 10, 2023

Mirtha y Susana, presentes en la gala

Mirtha Legrand, Susana Giménez y Carolina "Pampita" Ardohain se hicieron presentes en la alfombra roja de los Martín Fierro 2023 que en el Hotel Hilton de Puerto Madero va a distinguir hoy la producción televisiva 2022.

Apenas pasadas las 21, Santiago del Moro apareció en la sala del Hilton para dar comienzo a la ceremonia de premiación , pidiendo un aplauso y llamando al escenario a Luis Ventura, presidente de Aptra, que entrega los premios.

Ventura se refirió a los trabajadores de la TV (Satasaid) que se manifestaron en la puerta del salón de la entrega de los Martín Fierro en reclamo por "salarios dignos".

Pidió el cierre de las grietas y la construcción de una Argentina para todos, a la vez que señaló que esta será la "mejor fiesta de los Martín Fierro en toda su historia".

También hizo un pedido por la ficción argentina en la televisión local y pidió "basta de latas" en un alegato en favor del trabajo de actores argentinos en la pantalla.

Mirtha Legrand llegó acompañada de su hija, su nieta, Juana y su bisnieta, Ambar, y dijo sentirse "feliz de estar en estos premios, a los que vengo siempre, esté o no nominada".

Iván de Pineda y Sofía Martínez, Roberto Funes Ugarte y Agustina Casanova animaron la alfombra roja de la 51ra edición de los premios más importantes de la televisión argentina, que entrega la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra).

Al llegar a la fiesta, Pampita se encontró con su hijo y con su exmadrido, Benjamín Acuña, nominado por Aptra, al igual que ella.

Marcos Ginocchio, ganador de la última edición de "Gran Hermano", que compite por tres premios; y Fede Bal, nominado en la categoría Revelación por su rol como conductor en "Resto del mundo".

También arribó entre las primeras Sol Pérez -nominada a Mejor Panelista por su trabajo en "Gran Hermano, el debate"-, con un vestido rosa de gala y gargantilla de piedras preciosas, que llegó junto a su novio y futuro esposo Guido.

Wanda Nara fue otra de las presentes en la fiesta, a quien entrevistaron en una habitación del hotel mientras se preparaba para la fiesta.

Telefe encabeza la lista de nominaciones con 44 candidaturas, mientras que Eltrece reúne 24; la Televisión Pública y América 15 y Elnueve 14.