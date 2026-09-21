MTV VMAs 2026: Taylor Swift será reconocida con el primer premio dedicado a artistas que dirigen sus videos + Agregar ámbito en









CBS y MTV anunciaron el lunes por la mañana que Swift será la ganadora del primer premio MTV VMA Artist Director Honors,

Taylor Swift será homenajeada en los MTV VMAs.

Taylor Swift reciba un premio importante en los MTV Video Music Awards del domingo por la noche.

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CBS y MTV anunciaron el lunes por la mañana que Swift será la ganadora del primer premio MTV VMA Artist Director Honors, un galardón de reciente creación que se otorgará a los artistas que dirigen algunos o todos sus propios videos musicales.

Las cadenas de televisión indicaron que el premio está destinado a artistas "cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual", y "celebra una trayectoria artística sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores".

Let me keep it 100: @taylorswift13 is the recipient of the first-ever MTV VMA Artist Director Honors



The 2026 #VMAs are just six days away, THIS SUNDAY on @CBS and streaming on @paramountplus pic.twitter.com/WBLFdE8pUP — MTV (@MTV) September 21, 2026 Aunque en el anuncio no se confirmó la presencia de Swift en persona en la ceremonia en el Peacock Theatre de Los Ángeles, su asistencia parecía casi segura, lo que aportaría un atractivo adicional a la retransmisión con la presencia de otras superestrellas. Esta noticia llega poco después del anuncio de que Madonna inaugurará el espectáculo con su primera actuación en los MTV Video Music Awards en 23 años.

Taylor Swift y su labor como directora de sus videos Swift ha dirigido todos sus videos musicales en los últimos años y ha sido nominada siete veces a Mejor Directora, ganándolo cuatro veces en los MTV Video Music Awards.

Entre sus trabajos como directora se incluyen “The Fate of Ophelia”, “Opalite”, “The Man”, “Cardigan”, “Willow”, “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero”, “Bejeweled”, “Fortnight (feat. Post Malone)”, “I Can See You (Taylor's Version) (From The Vault)”, “Karma (feat. Ice Spice)” y “Lavender Haze”. Presentados por Snoop Dogg, los MTV VMAs 2026 se transmitirán nuevamente por CBS y simultáneamente por MTV. La transmisión en vivo desde Los Ángeles tendrá lugar el 27 de septiembre. Es la primera vez en casi una década que el evento se celebra en la ciudad; la última vez fue en 2017, cuando Katy Perry presentó la ceremonia en The Forum.