Premios Oscar 2025: Conan O'Brien será el presentador de la ceremonia

¿Quién es Conan O'Brien?

O'Brien es más conocido por sus dos décadas de experiencia como presentador de programas nocturnos, incluidos programas como "Late Night With Conan O'Brien", "The Tonight Show With Conan O'Brien" y "Conan". Antes de su ascenso en la televisión nocturna, construyó una carrera como guionista para "Saturday Night Live" de NBC y "Los Simpson" de Fox. Actualmente presenta el popular podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" y recientemente protagonizó el programa de viajes "Conan O'Brien Must Go", el cual tuvo un paso por Argentina. A lo largo de su carrera, O'Brien ha sido nominado a 31 premios Emmy, de los cuales ganó cinco.

Los Oscar se llevarán a cabo en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood y se transmitirán en vivo a más de 200 territorios en todo el mundo.

Se espera que la lista de películas de este año incluya una amplia gama de contendientes, entre ellos la comedia dramática de Sean Baker “Anora”, el musical de Jon M. Chu “Wicked” y la secuela épica de Ridley Scott “Gladiador II”.