Premios Oscar 2025: dos posibles conductores le dicen "no" a la Academia

Kimmel y Mulaney le dicen que no a los Oscar.

Kimmel ha expresado recientemente el deseo de aminorar su ritmo de trabajo y tener más espacio para su vida personal. Una decisión que, como sabemos ahora, no incluye solo cerrar su programa Jimmy Kimmel Live! durante el verano.

En cuanto a John Mulaney, aún no ha presentado la gala de los Oscar, pero se llevó aplausos a comienzos de este año por su trabajo en los Gobernors Awards. Una ceremonia que no se televisa, pero que muchos consideran una suerte de audición para los Premios de la Academia.

Sin embargo, y aunque ha declarado en varias ocasiones que no le importaría hacerse cargo de las estatuillas doradas, Mulaney ha dicho "no" cuando le ha llegado la oferta. Algo que THR achaca a que no le gusta preparar su agenda con más de tres meses de antelación.

Presentar la gala de los Oscar, además, supone un esfuerzo con largos meses de reuniones y ensayos por delante. Algo que llevaría a Mulaney a perderse una lucrativa gira de stand up, y quién sabe si compromisos como nuevos especiales para Netflix o roles como actor de voz.

De momento, ni ABC ni la Academia han hecho declaraciones acerca de estas dos negativas. Las cuales ponen a los Oscar en una incómoda carrera contrarreloj en busca de un reemplazo.