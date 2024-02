Premios Oscar: confirman que las cinco canciones que competirán serán interpretadas en vivo

Que canciones están nominadas a los Premios Oscar

Se trata de "What Was I Made For?", a cargo de Billie Eilish y su hermano Finneas O` Connell, por "Barbie", al igual que "I`m Just Ken", interpretada por el actor Ryan Gosling y Mark Ronson; "The Fire Inside", de la película "Flamin' Hot: El sabor que cambió la historia", a cargo de Becky G; "It Never Went Away", del filme "American Symphony", por Jon Baptiste; y “Wahzhazhe (A Song For My People )” de “Los asesinos de la luna”, por Scott George.