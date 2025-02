Premios Oscar: la respuesta de Denzel Washington tras no ser nominado por su papel en la secuela de "Gladiador"

Denzel Washington aseguró que no le importa haber sido ignorado en las nominaciones de los premios Oscar como Mejor Actor de Reparto por Gladiador 2 .

Cuando le preguntaron sobre el desaire en una entrevista con The New York Times , Washington bromeó: "¿Estás bromeando? Awww. Estoy feliz por todo lo que hice y estoy feliz con lo que estoy haciendo".

Continuó: “Escucha, he estado aquí demasiado tiempo. Tengo… no quiero decir otros peces para freír, pero hay una realidad a esta edad. El comienzo de la sabiduría es la comprensión. Me estoy volviendo más sabio, trabajando en hablar menos y aprendiendo a comprender más, y eso es emocionante”.

Washington continuó diciendo que interpretar el papel de Otelo en Broadway fue lo suficientemente gratificante.

“Estaba sentado allí sonriendo y le decía: ‘Mírate. El día que no te nominaron al Oscar, estabas trabajando en Otelo en Broadway’”, añadió.

Por otro lado, recientemente el actor también reveló que Black Panther 3 está en desarrollo, con un papel no especificado reservado para él mismo. Washington también protagonizará la próxima película de Spike Lee Highest 2 Lowest, junto a A$AP Rocky y Ice Spice.