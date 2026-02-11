La serie "Spider-Noir" de Prime Video reveló nuevas imágenes y detalles de su trama

Tras prestar su voz a un Peter Parker diferente como Spider-Man Noir en Spider-Man: Into the Spider-Verse y su secuela, Nicolas Cage vuelve para interpretar el personaje.

Tras cautivar al público en Spider-Man: Into the Spider-Verse y su secuela de 2023 (aunque solo en los créditos posteriores), Spider-Man Noir ahora será el protagonista de la próxima serie de acción real de Prime Video , Spider-Noir . El proyecto protagonizado por Nicolas Cage , anunciado inicialmente en febrero de 2023, se estrenará este 2026.

Según la sinopsis oficial, el programa “cuenta la historia de un investigador privado (Cage) envejecido y sin suerte en la Nueva York de 1930, que se ve obligado a lidiar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad”.

Ahora se conocieron nuevos detalles de la trama y junto con eso nuevas imágenes de la serie.

Tras prestar su voz a un Peter Parker diferente como Spider-Man Noir en Spider-Man: Into the Spider-Verse , la nueva serie de acción real seguirá al héroe titular de Cage, pero esta vez bajo el nombre de Ben Reilly.

En una nueva entrevista con el portal Esquire para la serie Spider-Noir, el showrunner Oren Uziel , así como los productores Chris Lord y Phil Miller , finalmente revelaron algunos de los cambios más importantes en el héroe principal de Marvel interpretado por Cage, incluyendo el hecho de que este será Ben Reilly en lugar de Peter Parker. Uziel comenzó diciendo: "Peter Parker se siente como un estudiante de secundaria. Un niño. En ascenso".

Lord añadió: "Este personaje es muy diferente del Peter Parker de las películas. Es mayor y está hastiado, y no tiene miedo de golpear a un tipo en la cara estando borracho". Miller comentó: "Ya tuvo su desilusión en Chinatown hace años".

Sin embargo, el drama de Marvel abordará el cambio de identidad como una trama argumental, ya que Lord y Miller insinúan que hay un misterio detrás del nombre. Lord explicó: "Tengo que ser reservado sobre las razones, porque ya lo descubrirán. El motivo de su nombre Ben Riley ya está explicado", mientras que Miller concluyó: "Lo dejaremos ahí".

Aunque está basada en el personaje de Spider-Man Noir, hay una razón por la que la próxima serie de superhéroes se llama Spider-Noir, ya que Ben no usará el apodo completo. Esquire confirmó que en esta versión, el trepamuros se llamará The Spider, un guiño a héroes como The Shadow y The Spirit de la época en la que se ambienta la serie, y al enfoque de la narrativa noir.

En la historia de los cómics, Spider-Man Noir es una variante de Peter Parker de Tierra-90214, mientras que Ben Reilly, también conocido como Scarlet Spider, es un clon del ícono de Marvel.

Está previsto que Spider-Noir debute en algún momento del otoño, y los episodios se transmitirán a través de Prime Video.