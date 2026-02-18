Paro total de transporte: cómo afectará a los vuelos y qué hacer si tenés que viajar este jueves

Pilotos y gremios aeronáuticos se suman a la medida de fuerza de 24 horas, lo que pone en riesgo arribos y partidas de vuelos comerciales.

Los vuelos, afectados por el apro de la CGT este jueves 19 de febrero.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este miércoles un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral . La huelga será sin movilización, pero con adhesión masiva de gremios del transporte y sectores clave de servicios. Trenes, colectivos, subtes y vuelos se verán afectados por la medida de fuerza para este jueves.

En ese contexto, los usuarios se preguntan qué pasará con los vuelos mañana, en medio del conflicto con el Gobierno, al que se sumó el despido de920 trabajadores de la fábrica de neumáticos de FATE.

Según fuentes gremiales, los sindicatos aeronáuticos —como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)— son parte de la central que convocó la huelga y están alineados con la medida de fuerza. Esto genera incertidumbre sobre si los vuelos comerciales funcionarán con normalidad o sufrirán cancelaciones y demoras .

Aunque aún no está confirmado oficialmente qué alcance tendrá la adhesión de los gremios aeronáuticos, la participación del sector transportista indica que podría haber restricciones o suspensión de operaciones en aeropuertos , tanto de vuelos de cabotaje como internacionales.

Además de los gremios aeronáuticos, se confirmó la adhesión de sindicatos que agrupan a camioneros, choferes, ferroviarios, subtes y colectivos , lo que anticipa un paralelismo total en el transporte público nacional . Si la huelga se concreta este jueves, la jornada podría encontrarse con colectivos, trenes y subtes suspendidos y vuelos afectados por falta de personal o directamente cancelaciones .

Recomendaciones para los pasajeros por el paro de vuelos

Verificar el estado del vuelo: entrar a la web de la aerolínea o a la página de Aeropuertos Argentina para confirmar si figura como "Cancelado" o "Reprogramado".

entrar a la web de la aerolínea o a la página de Aeropuertos Argentina para confirmar si figura como "Cancelado" o "Reprogramado". Revisar el correo electrónico: las empresas suelen enviar notificaciones automáticas con las nuevas opciones de viaje.

las empresas suelen enviar notificaciones automáticas con las nuevas opciones de viaje. Evitar el traslado físico: cabe recordar que no habrá colectivos, trenes ni subtes . Moverse hacia Ezeiza o Aeroparque puede resultar costoso y frustrante si el vuelo finalmente no sale.

cabe recordar que . Moverse hacia Ezeiza o Aeroparque puede resultar costoso y frustrante si el vuelo finalmente no sale. Gestionar el cambio cuanto antes: las plazas en los vuelos del viernes y sábado se agotan rápido, ya que todos los pasajeros afectados intentarán viajar en esos días.

Las aerolíneas están habilitando políticas de flexibilidad que permiten cambiar la fecha sin penalidades o solicitar el reembolso total del ticket. En casos de huelga general, considerada fuerza mayor, no suele haber compensaciones económicas adicionales, aunque sí debe garantizarse la reprogramación o devolución del dinero.

Se espera que la actividad aérea comience a normalizarse de manera progresiva a partir del viernes 20 de febrero, aunque el efecto arrastre de las reprogramaciones podría extender las demoras durante todo el fin de semana.

Gremios que adhieren al paro general de la CGT

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

Paro general CGT: por qué se convoca la medida de fuerza

El endurecimiento de la postura sindical se explica por el avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso y, en particular, por la inclusión del artículo que destaca la modificación del régimen de licencias médicas, que reduce el porcentaje del salario que perciben los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

Qué día es el paro general de la CGT

La CGT definió que el paro general se realizará el mismo día en que Diputados trate la reforma laboral. Si el oficialismo logra avanzar con la sesión esta semana, la huelga tendrá lugar este jueves 19 de febrero. En caso de que el debate se postergue por negociaciones políticas, la fecha alternativa será la semana que viene.

