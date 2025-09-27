Protagonizada por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, esta película de 2002 llegó a Netflix y ya es tendencia

Dirigido por M. Night Shyamalan, este clásico regresó con fuerza a la app de streaming y ya se encuentra dentro del Top 10 de lo más visto.

Este film de ciencia ficción sobre extraterrestres y creencias logró conquistar al público de Netflix dos décadas después de su estreno en cines.

Desde hace algunos años, Netflix sigue demostrando que su catálogo no solo está lleno de estrenos recientes , sino también de producciones que, a pesar del paso del tiempo, logran recuperar vigencia y conquistar a nuevas audiencias.

Eso mismo ocurre con "Señales" , la película dirigida por M. Night Shyamalan que aterrizó en la app y, rápidamente, alcanzó el Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming. Además, este thriller de ciencia ficción cuenta con las actuaciones de Mel Gibson y Joaquin Phoenix, dos nombres de gran relevancia en la industria de Hollywood.

Así, su llegada demuestra cómo ciertos relatos mantienen intacta su capacidad de generar suspenso, inquietud y debate más de dos décadas después de su lanzamiento. Sin dudas, una de las mejores opciones para disfrutar este fin de semana, logrando un impacto asegurado en quienes la descubren por primera vez y un golpe de nostalgia para los que deciden volver a revivirla.

¿De qué trata "Señales"?

La historia comienza en un pequeño pueblo de Pennsylvania, donde Graham Hess, un ex pastor episcopal marcado por la pérdida de su esposa, intenta rehacer su vida junto a sus dos hijos y su hermano Merrill, un ex beisbolista frustrado.

Sin embargo, la aparente calma rural se quiebra cuando, de un día para otro, aparecen en sus campos de cultivo unos extraños círculos gigantes dibujados en el maíz. Pero, lo que en un principio parece una simple travesura de jóvenes, pronto se convierte en un fenómeno inexplicable que desata miedo y especulaciones sobre la existencia de extraterrestres.

señales 2

Así, a lo largo de la película, el director despliega su característico manejo del suspenso, construyendo tensión en cada escena: ruidos en la noche, sombras fugaces y noticias alarmantes que llegan desde otras partes del mundo; manteniendo al espectador al borde del asiento desde el primer minuto.

Reparto de "Señales"