Netflix confirmó la llegada de "Steve", la nueva película de Cillian Murphy: cuándo se estrena

El ganador del Oscar regresa a la plataforma con una producción dramática ambientada en la década de los 90, y basada en el libro "Shy" de Max Porter.

En los últimos años, Netflix demostró que ciertas figuras funcionan casi como una garantía de éxito , y entre ellas, Cillian Murphy ocupa un lugar privilegiado. Luego de conquistar a la crítica con "Oppenheimer" , papel que lo llevó a ganar un Óscar, y convertirse en un ícono global gracias a "Peaky Blinders" , el actor irlandés vuelve a la app con un proyecto que promete conquistar a la audiencia.

Se trata de "Steve", un drama social dirigido por Tim Mielants que adapta la aclamada novela "Shy" (2023) de Max Porter. La plataforma de streaming ya confirmó su llegada y publicó el primer tráiler , generando expectativas tanto por la intensidad de la historia como por el prestigio de su protagonista.

La película, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Berlín y pasó también por el de Toronto, se suma a la lista de producciones originales de la compañía. En esta apuesta, el artista se pone en la piel del director de un centro de menores británico que enfrenta un día decisivo : se juega el futuro de la institución y de los jóvenes que dependen de ella.

¿De qué trata "Steve"?

La trama se centra en un solo día de la vida Steve, el director de un internado de reeducación. La institución, ubicada en Inglaterra en los años noventa, representa la última oportunidad para adolescentes con antecedentes de violencia, exclusión y abandono social.

En medio de recortes presupuestarios que amenazan con el cierre, nuestro protagonista lucha por mantener en pie el colegio, al tiempo que lidia con su propio desgaste emocional y problemas de salud mental. Además, la historia se construye en paralelo con el recorrido de Shy, un joven que tambalea entre la autodestrucción y la necesidad de encontrar un propósito.

stevee

Así, la película aborda de manera cruda y sensible cuestiones como el acoso escolar, la violencia y la falta de apoyo institucional, todo en un contexto anterior a la era digital e intentando mostrar tanto la vulnerabilidad de los estudiantes como de quienes intentan protegerlos.

¿Cuándo se estrena “Steve” en Netflix?

Dirigida por Tim Mielants, quien ya había trabajado con Murphy en "Peaky Blinders" y "Small Things Like These", la producción se apoya en un guion firmado por Porter, el propio autor de la novela. De esta manera, "Steve" llegó a las salas de cine de Reino Unido y Estados Unidos el 19 de septiembre, y se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 3 de octubre de 2025.

A su vez, la apuesta combina la actuación de intérpretes reconocidos con nuevas voces, seleccionadas de talleres, reforzando su carácter realista y aportando frescura a una historia que busca resonar alrededor del mundo.

steve3

Reparto de "Steve"