Qué se sabe del estreno de Coco 2, la película de Pixar que celebra el Día de los Muertos







La película original recaudó más de 800 millones de dólares y tendrá una secuela confirmada para 2029.

Grandes expectativas por el anuncio de Pixar de la secuela de Coco

La película Coco de Pixar Animation Studios, que se estrenó en el año 2017, se convirtió en mucho más que un título animado de éxito porque fue un homenaje colorido a las raíces mexicanas, al vínculo entre generaciones y al poder de la memoria. Ambientada en el marco de la celebración del Día de Muertos, la historia logró resonar no sólo en México sino en todo el mundo, gracias a su mezcla de música, emoción y tradición.

Ahora, con la confirmación de la esperada secuela Coco 2, tanto fans como críticos miran con atención: ¿Qué nuevos caminos tomará Miguel, su familia Rivera y ese puente entre vivos y muertos que tanto conmovió en la primera entrega?.

coco pelicula 2.jpg De qué se trata “Coco” La historia se centra en Miguel Rivera, un niño mexicano que vive en el pueblo ficticio de Santa Cecilia y sueña con dedicarse a la música, a pesar de la prohibición familiar hacia ese arte.

Al intentar participar en un concurso musical, Miguel se ve transportado al mundo de los muertos, donde descubre secretos de su linaje, comprende que “recordar” es una forma de mantener viva la memoria de quienes se fueron, y enfrenta el dilema entre seguir su vocación o preservar las expectativas de su familia.

Además de Miguel, hay otros personajes que lograron marcar un vínculo estrecho con los espectadores, como la abuela. Ambos tienen una conexión especial que enterneció al público.

Embed - Carlos Rivera - Recuérdame (De "Coco"/Versión de Carlos Rivera/Official Video) El éxito de “Coco” a nivel mundial La película logró una recaudación de más de US$ 814 millones alrededor del mundo. Además, su cuidadosa representación de la cultura mexicana, sus personajes, su música y su estética cinematográfica hicieron que fuera valorada tanto por el público como por la crítica especializada. Este impacto global fue parte clave de la decisión de Pixar de apostar por continuar la historia y anunciar la secuela del éxito de este film. Pixar confirmó “Coco 2” Según anunció Pixar durante el evento Destination D23, Coco 2 está en desarrollo y tiene prevista su llegada a los cines para 2029. El estudio también confirmó que varios de los responsables creativos de la primera entrega, como el director Lee Unkrich y el codirector Adrián Molina, están de regreso para este nuevo capítulo. Aunque los detalles de la trama aún están bajo reserva, la expectativa es alta: el reto será honrar lo logrado en la primera parte y al mismo tiempo ofrecer algo nuevo que conecte con su audiencia.

