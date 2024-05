Regresa "Come from away" al Maipo antes de su desembarco en España

Pero antes de ir a Europa en septiembre, “Come from away” se despide de Buenos Aires, con producción de The Stage Company.

Pero antes de ir a Europa en septiembre, “Come from away” se despide de Buenos Aires, con producción de The Stage Company, de Calabrese y Enrique Piñeyro, y un equipo creativo conformado por Sergio Albertoni como director de producción, Santiago Rosso como director musical, Sebastián Mazzoni como director vocal, Agustín Pérez Costa como director coreográfico, Tadeo Jones como director de arte y escenográfico y Pato Witis como director asistente, además de los 15 actores y banda de músicos en vivo. Conversamos con Calabrese .

Periodista: ¿Por qué cree que en España eligieron la puesta argentina de este musical de origen canadiense?

Carla Calabrese: Cuando vino el autor le encantó nuestra puesta, entendió que todo funcionaba, le gustó desde lo musical hasta lo actoral, estaba impresionado en ese momento y cuando la vio cuando estuvo encantado de que le hiciéramos en España. Marcelo Cotliar es buenísimo adaptando al español y eso es clave para que un musical funcione. La calidad que tenemos para arreglarnos y que las cosas funcionen es grande, siento que nuestra puesta no tiene nada que envidiarle a la de Broadway. Los autores advirtieron eso y vieron que funcionaba todo, entonces quisieron esas cualidades más allá del país. Eligieron producción, adaptación y direcciones de los colegas porque vieron la calidad, amor, dedicación y profesionalismo.

P.: ¿Cómo se resignifica hoy la obra en este contexto de guerra y antisemitismo?

C.C.: Cuando se estrenó era otro momento, era 2022, si bien siempre hay guerras en el mundo, se salía de la pandemia. Ahora hay rebrote de violencia en Argentina y el mundo. Hay muchas escenas de “Come from away” que se van a iluminar y adquirir otra dimensión. La escena de las religiones, del odio y amor, la pregunta de donde estamos parados en el mundo como seres humanos, esa escena se conecta con el antiterrorismo y lo que ocurre en la Franja de Gaza, la deshumanización que hay tiene acongojado al mundo que no sabe como ayudar a niños y civiles. La obra habla mucho de las territorialidades y decisiones políticas, lo que nos puede salvar como humanidad, la empatía.

P.: ¿Cómo se produce en España?

C.C.: Aplico mi manera de producir con gente talentosa y también buena, que sepa desde donde contar la historia. La forma en que se arma una puesta tiene que ver con los mismos valores que la obra transmite. No conozco muchos productores en España pero me baso en como produje acá, me adapto a sus tiempos e idiosincrasia, pero la forma de producir y tratar al equipo no la cambiaría. No pienso en el rédito económico como premisa porque no sé cómo nos va a ir, es una apuesta. Los productores no debemos dejar de producir en Argentina, fundamental para reactivar la industria, y si podemos darle la posibilidad a gente talentosa argentina de trabajar en el exterior también hay que hacerlo. Sé que es un momento del mundo en que esta historia logra cambiar la perspectiva y mover emociones.

Come from away 2.jpg “Come from away” regresa este viernes al Teatro Maipo.

P.: ¿Qué vio en España a nivel musical?

C.C.: Vi Billy Eliot, tenía una calidad extraordinaria, hay muchos argentinos trabajando allá y siento que Madrid es la capital del teatro en idioma español. Esa puesta en escena fue maravillosa en el Alcalá. “Matilda” no la vi allá, vi “La función que sale mal”, me gustó mucho. También “El fantasma de la ópera” con muchos argentinos, así que muy contenta de ser parte de esa escena que es la meca.

P.: ¿Cómo ves la escena argentina en este contexto adverso de recortes económicos?

C.C.: La cultura es fundamental y somos una meca de teatro en español, el público llega del exterior para ver teatro, los tres circuitos son abundantes y excelentes, pero algunas obras son muy caras y hay actores que están sin trabajo. Elegí desde la dirección dar oportunidad a mi elenco de trabajar afuera un tiempo, se lo merecen, hay menos producciones ahora y tenemos que apoyar a los talentos argentinos. Tengo esperanza que esta situación cambie y haya más teatros y obras sin tener que recortar presupuesto. Somos muy buenos encontrando maneras de producir porque es difícil, deseo que eso se reactive y tengamos el teatro que nos merecemos. Los países con crisis económicas son los que más necesitan del buen teatro. El teatro es donde nos identificamos y volvemos a creer, especialmente los países que la pasan mal. Mas que los desarrollados. El teatro ayuda a vernos como sociedad.