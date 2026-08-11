"Estoy muy emocionada, muy feliz", afirmó la cantante a través de un video que publicó en Instagram donde mostró el anillo de compromiso y las pruebas de vestuario para la boda.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul a través de sus redes sociales.

Luego de meses de especulaciones, Tini Stoessel confirmó este martes su compromiso con Rodrigo De Paul . La cantante publicó en sus redes sociales un video donde mostró el anillo y las pruebas de vestido para la boda.

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"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida " , expresó en la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios de sus seguidores felicitándola por la feliz noticia.

El video comienza con ella, en un vuelo en avión privado, usando una mascara facial y sosteniendo su alianza de compromiso y diciendo "Me caso".

Luego, la actriz mostró las pruebas de vestuario que realizó durante un viaje a París. "Esta es la primera prueba para mi vestido ", comunicó la artista, conmovida.

Además agregó: "Estoy emocionada, aparte les quiero contar todo el concepto de mi casamiento. Lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, muy feliz , voy a ir mostrando absolutamente todo".

Los rumores sobre una posible boda no son nuevos. Ya en julio del año pasado, la cantante encendió las alarmas de compromiso al compartir postales de lo que parecía una velada romántica en las playas de Europa. Además, hace dos meses el periodista Pepe Ochoa había adelantado que la pareja planeaba casarse el 26 de diciembre, pero a último momento Tini habría decidido adelantar la fecha al sábado 19 de diciembre.

Qué dijo Rodrigo de Paul tras el anuncio de Tini Stoessel

Por su parte, el mediocampista en el Inter Miami recurrió a su perfil de Instagram y replicó en sus historias el video que compartió su futura esposa.

El posteo de De Paul en Instagram.

Y, junto a una serie de emojis, agregó: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amoooo”.

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

A cuatro años del inicio de su relación, Tini y De Paul viven un gran presente. Aunque todo comenzó a mediados de 2022, luego de la consagración de la Selección en Qatar, en agosto de 2023 anunciaron su separación con un comunicado conjunto.

Sin embargo, a inicios de 2025 retomaron su relación, primero con un perfil muy bajo y recién volvieron a intercambiar románticos mensajes en redes sociales a partir de octubre, cuando ella realizó sus shows Futttura en Tecnópolis.

Ya en 2026, con los rumores de casamiento instalados, ella lo acompañó en todo el camino de la Selección en el Mundial de México, Canadá y EEUU.