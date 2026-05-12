Deep Purple anunció el lanzamiento de "Splat!" su nuevo álbum de estudio + Seguir en









La legendaria banda de rock, liderada por Ian Gillan, lanzará su 24º álbum de estudio, y la continuación de "=1" de 2024, el 3 de julio.

Le legendaría banda sigue lanzando nueva música.

Deep Purple anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, "Splat!", al que seguirá una gira mundial a finales de año que los traerá nuevamente a la Argentina.

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La legendaria banda de rock, liderada por Ian Gillan, lanzará su 24º álbum de estudio, y la continuación de "=1" de 2024, el 3 de julio a través de earMUSIC.

En "Splat!", Deep Purple se reúne con el célebre productor Bob Ezrin (KISS, Pink Floyd, Lou Reed), y ha sido descrito como uno de los álbumes más pesados del grupo en varios años, ya que los temas fueron grabados en directo en el estudio.

Gillan ha dicho en un comunicado de prensa: "La situación actual de Deep Purple se parece mucho a una versión muy actual de Deep Purple tal como era en los años setenta".

“Tengo que decir que ahora hemos vuelto con material que encaja perfectamente con 'Highway Star', 'Smoke on the Water', 'Lazy': la dinámica, el equilibrio y la diversión de la música que hicimos entre el 69 y el 73. Deep Purple está en un momento excelente, aseguró Gillan”

Embed - Deep Purple on Instagram: "Deep Purple are thrilled to announce their new studio album SPLAT! Out on July 3rd on @earmusic. Pre-order and pre-save via the link in bio. //DP WebCrew #deeppurple #SPLAT #deeppurplesplat #newalbum" View this post on Instagram "Splat!" se lanzará como una caja doble de vinilos de 180 g con funda desplegable, que incluirá un folleto de 12 páginas, un CD digipak, tres discos de vinilo exclusivos de 10 pulgadas con grabaciones en directo de su gira de 2024 y un sencillo exclusivo de 7 pulgadas con el tema extra "GUINNESIS". Lista de canciones de "Splat!": ‘Arrogant Boy’ ‘Diablo’ ‘The Rider’ ‘The Lunatic’ ‘The Only Horse In Town’ ‘Sacred Land’ ‘The Beating Of Wings’ ‘Guilt Trippin’ ‘Scriblin’ Gib’rish’ ‘Jessica’s Bra’ ‘Third Call’ ‘My New Movie’ ‘Splat!’ Deep Purple en Argentina Deep Purple regresará a Argentina el 10 de diciembre de 2026 para un único concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. La legendaria banda británica, parte fundamental de la historia del rock, presentará clásicos como "Smoke on the Water" en el marco de su nueva gira mundial, 9 años después de su última visita. Las entradas están a la venta de la web oficial del Movistar Arena.

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