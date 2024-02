Robert Downey Jr. reveló que pudo haber sido parte de la trilogía de Batman de Christopher Nolan

En un video compartido por Griffin Schiller en X (Twitter) en la presentación de Oppenheimer en la Cinemateca Americana, Downey reveló que se reunió con Nolan para discutir el papel, aunque agregó que, si bien la reunión fue cordial, supo muy rápidamente que a Nolan no le apetecía elegirlo para el papel. Él dijo: “Y luego recuerdo haberme reunido con él para tomar el té y pensé: no parece que realmente esté interesado en esta entrevista. Y fue educado y todo eso, pero se nota cuando alguien dice que no va a ninguna parte”.