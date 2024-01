Según Robert Downey Jr. Margot Robbie no está recibiendo suficiente crédito por "Barbie"

El actor se suma al comentario de varios colegas sobre la no nominación de la actriz a los Oscar.

Robbie Downey Jr. se unió a sus compañeros nominados al premio SAG como mejor actor de reparto Sterling K. Brown y Willem Dafoe para una discusión de una hora en la que aseguró que la protagonista de “Barbie” , Margot Robbie , simplemente no recibe el crédito que merece esta temporada de premios.

“En mi opinión, Margot Robbie no está recibiendo suficiente crédito” , continuó Downey Jr., usando a la estrella de “Barbie” como ejemplo. “América [Ferrera] tiene este discurso asombroso. ¡Y por cierto lo logra! Lo miro y digo: 'Vaya, fue realmente difícil'. Es como una obra de un acto. Toda la película depende de ello. Pero son los cortes de Robbie escuchando tan activamente que me doy cuenta de que Greta realmente tiene algo en mente aquí”.

Para muchos Robbie fue uno de los mayores desaires al Oscar del año, ya que la Academia no la nominó en la carrera de mejor actriz. Ferrera, mientras tanto, consiguió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto gracias al monólogo que mencionó Downey Jr. Ferrara dijo a Variety que fue "decepcionante" no ver a Robbie reconocida en la categoría de mejor actriz. Robbie sigue siendo nominado al Oscar a la mejor película como productor de la película.

Barbie.webp Barbie.

Ryan Gosling, quien obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, también expresó su decepción con la Academia por no nominar a Robbie como mejor actriz y a Greta Gerwig como mejor directora.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada". dijo Gosling. “Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.