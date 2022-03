Dolly Parton pide que retiren su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll

Las nominaciones para la cantidad limitada de nuevas inducciones se anunciaron el mes pasado, cuando el Rock Hall nombró a 17 homenajeados, incluidos Eminem, Lionel Richie, Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine y Dionne Warwick, y los nominados por primera vez A Tribe Called Quest, Beck , Duran Duran y Carly Simon.

La nueva clase de miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll se anunciará en mayo, y aunque no incluirán a Parton, hay un lado positivo: insinuó que su nominación podría haberla inspirado a sacar un álbum de rock and roll en el futuro.

"Mi esposo es un fanático del rock 'n' roll y siempre me animó a hacer uno", bromeó Parton al final de su mensaje.