Jack White anunció el lanzamiento de "Frozen Charlotte", su séptimo álbum de estudio + Agregar ámbito en









White había dado pistas sobre el proyecto a través de varios guiños ocultos en su nueva serie en línea, Third Man Release Lab.

Jack White presenta nueva música.

Tras publicar discretamente el enlace de preventa de su último álbum en la página web de Third Man Records el martes, Jack White anunció oficialmente "Frozen Charlotte" y su próximo lanzamiento el miércoles, presentando también hoy el primer sencillo del álbum, "Dollar Bill". El álbum saldrá a la venta el 10 de julio, el mismo día en que comienza la etapa norteamericana de su gira.

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Además de “Dollar Bill”, “Derecho Demonico” y “GOD and the Broken Ribs”, que White había lanzado a principios de este año, también aparecerán en el álbum.

Embed - Third Man Records on Instagram: "Frozen Charlotte - the 7th studio album from Jack White shows the Rock and Roll Hall of Famer at his best; backed by an incredible band (Patrick Keeler on drums, Dominic Davis on bass, Bobby Emmett on keys) whose collective hand is scorching hot after coming off a tour of universally-acclaimed performances. Instead of resting on a “job well done”, they went straight to work in the studio and laid down what became Frozen Charlotte. Recorded in White’s Third Man Studio in Nashville, this album shows Jack carrying on the same raucous, raw, and frenetic energy from his lauded 2024 album, No Name. 13 tracks of distinct feel and tone, Frozen Charlotte is an intense rock and roll punch with never far behind blues underpinnings… all of which fits right at home with long time fans while leaving an inviting open door to newcomers alike. The album will be available on black vinyl; a limited-edition “Zug Island Blue” as the Third Man Records exclusive vinyl; and a limited-edition “Chrome” for the Jack White tour and webstore. The album will also be available on CD and cassette. Now available for preorder via link in bio. Out July 10." View this post on Instagram

White había dado pistas sobre el proyecto a través de varios guiños ocultos en su nueva serie en línea, Third Man Release Lab. Este adelanto y el lanzamiento sorpresa del álbum en su sitio web no son la primera vez que White utiliza un método de lanzamiento poco convencional para su música; en 2024, lanzó discretamente su sexto álbum, "No Name", regalando copias sin marcar a quienes realizaban una compra en sus tiendas Third Man Records. Posteriormente, un mes después, realizó un lanzamiento más oficial del álbum nominado al Grammy.

El presente de Jack White En abril, White ofreció un concierto sorpresa en el primer fin de semana de Coachella tras ser incluido en el cartel unos días antes. También actuó en Saturday Night Live cuando Jack Black fue el presentador, uniéndose así al selecto grupo de artistas que han participado cinco veces. Fue uno de los últimos invitados de The Late Show With Stephen Colbert, y el mes pasado participó en un programa de acceso público que el presentador había organizado al día siguiente del último programa de la CBS. A principios de este año, White también inauguró una instalación artística en Londres.

White dará comienzo a la etapa norteamericana de su gira de 2026 en el Anthem de Washington, D.C., el 10 de julio, y estará de gira durante gran parte del año hasta noviembre, cuando la concluirá en Atlanta el 21 de noviembre.

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