Tras publicar discretamente el enlace de preventa de su último álbum en la página web de Third Man Records el martes, Jack White anunció oficialmente "Frozen Charlotte" y su próximo lanzamiento el miércoles, presentando también hoy el primer sencillo del álbum, "Dollar Bill". El álbum saldrá a la venta el 10 de julio, el mismo día en que comienza la etapa norteamericana de su gira.
Jack White anunció el lanzamiento de "Frozen Charlotte", su séptimo álbum de estudio
White había dado pistas sobre el proyecto a través de varios guiños ocultos en su nueva serie en línea, Third Man Release Lab.
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Además de “Dollar Bill”, “Derecho Demonico” y “GOD and the Broken Ribs”, que White había lanzado a principios de este año, también aparecerán en el álbum.
White había dado pistas sobre el proyecto a través de varios guiños ocultos en su nueva serie en línea, Third Man Release Lab. Este adelanto y el lanzamiento sorpresa del álbum en su sitio web no son la primera vez que White utiliza un método de lanzamiento poco convencional para su música; en 2024, lanzó discretamente su sexto álbum, "No Name", regalando copias sin marcar a quienes realizaban una compra en sus tiendas Third Man Records. Posteriormente, un mes después, realizó un lanzamiento más oficial del álbum nominado al Grammy.
El presente de Jack White
En abril, White ofreció un concierto sorpresa en el primer fin de semana de Coachella tras ser incluido en el cartel unos días antes. También actuó en Saturday Night Live cuando Jack Black fue el presentador, uniéndose así al selecto grupo de artistas que han participado cinco veces. Fue uno de los últimos invitados de The Late Show With Stephen Colbert, y el mes pasado participó en un programa de acceso público que el presentador había organizado al día siguiente del último programa de la CBS. A principios de este año, White también inauguró una instalación artística en Londres.
White dará comienzo a la etapa norteamericana de su gira de 2026 en el Anthem de Washington, D.C., el 10 de julio, y estará de gira durante gran parte del año hasta noviembre, cuando la concluirá en Atlanta el 21 de noviembre.