Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, desmienten la versión de una tercera en discordia

“Rodrigo supo de una información que habían dado respecto de él en un momento que estaba con sus hijos, que estaba al cuidado de ellos, lo ubicaban en un lugar nocturno con una persona que no conoce y quiere que se desmienta esta situación”, dijo en un comienzo la representante legal del jugador de Atlético de Madrid. “Sobre todo a él le afecta por una cuestión de los chicos, porque al vivir en otro país tiene esos diez días para pasar con sus hijos cada 45 días más o menos; y en ese mismo horario incluso me mandó la foto con la nena durmiendo, a la mañana lavándose los dientes con los chicos, era imposible que esté en un boliche”, sostuvo sobre el acuerdo que tiene con su expareja, Camila Homs, con quien fue padre de Francesca y Bautista.

Gallego remarcó que el jugador de la Selección Argentina tampoco conoce en persona a la modelo, y definió este rumor como “la gota que rebalsó el vaso” en cuanto a todos los dichos sobre su vida privada. “Él ofreció las fotos y todo, pero me parece que no es necesario meter a los chicos en el medio, no vale la pena. Con la palabra del protagonista es más que suficiente, sobre todo ante la absoluta falta de prueba, sin ninguna constancia de testigo ni de nada dieron una información, así que me parece que lo mejor es cortar por lo sano y decir: ‘Esta es la verdad, esto no pasó', y dar por cerrado el tema”, sentenció.

Sin embargo, el conductor no dejó pasar la oportunidad para consultarle por otro affaire que trascendió a principios de año: ”¿De La China Suárez te habló?”. De manera contundente, la abogada le respondió: “Ni siquiera la conoce a La China, y por eso también me dijo: ‘Ya soporté una cosa, no salí a hablar, y ahora me parece que tengo que poner un freno’, sobre todo porque se generan falsedades sobre su persona y el supuesto ocurrió teniendo a los chicos con él”.

En este caso la versión la habían difundido en Socios del espectáculo (El Trece). “El jueves pasado Rodrigo de Paul estaba en una reconocida coctelería en Madrid sentado en una mesa, todo el tiempo mirando el teléfono, con Candelaria Perrots”, contó Karina Iavícoli. “Es una modelo uruguaya, hija de un empresario que vive en Galicia, ellos estaban tomando un cocktail y después de 20 o 30 minutos se fueron juntos del lugar”. Rodrigo Lussich, por su parte, aseguró que la joven es sobrina de Nicolás Furtado, y la referencia a los protagonistas del Wandagate volvía a resurgir. Ni bien estuvo al tanto de la información De Paul le pidió a su abogada que lo desmintiera, tal como expresó Gallego.

Desde que se filtraron las fotos de Tini y De Paul en Ibiza, España, poco a poco empezaron a animarse a dejar rastros virtuales de su noviazgo. En su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó en su feed un video en el que aparece cantando el nuevo tema “Carne y Hueso”. Rápidamente recibió muchos likes y comentarios felicitándola por esta canción. “Sos vos triple T”, expresó el jugador del Atlético de Madrid en una publicación, además de un emoji de corazón.