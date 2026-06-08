Lali desafió la lluvia y bajó el telón de sus dos noches en River con invitados de lujo y un homenaje al Indio Solari

El Monumental vivió dos noches completamente agotadas, con una producción de nivel internacional y una puesta que incluyó pantallas, pasarelas y cambios de vestuario constantes.

El Estadio Monumental volvió a encenderse para recibir a Lali en una noche histórica que marcó el cierre de su gira consagratoria “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”. El último de los dos shows terminó de confirmar lo que ya era evidente: su lugar entre las artistas más grandes, queridas y convocantes de la música argentina contemporánea.

Con una asistencia de más de 160.000 personas , una producción de escala internacional, invitados de primer nivel y una lluvia persistente que lejos de opacar, potenció la épica, Lali convirtió River en una celebración desbordada de energía, emoción y magnetismo escénico, en un show que la consolida en el punto más alto de su carrera.

Desde mucho antes del comienzo, el clima parecía empeñado en poner a prueba al público. El agua caía sin descanso sobre Núñez y, entre pilotos y ropa empapada, miles de personas desafiaban el temporal para ocupar sus lugares. Sin embargo, lejos de convertirse en un problema, la lluvia terminó aportándole una dimensión especial a la noche.

Cuando las luces se apagaron y comenzaron a sonar los primeros acordes de "Lokura" , el Monumental explotó. Sobre el escenario, Lali avanzó entre pantallas gigantes, bailarines y efectos visuales mientras el agua seguía cayendo sobre la estructura. A medida que avanzaban canciones como "Sexy" , "2 Son 3" , "Novia II" y "N5" , la conexión con el público se volvía cada vez más intensa.

lali (4) La lluvia fue un factor presente durante todo el show y terminó sumando dramatismo y una atmósfera épica a cada momento del recital.

Tras recorrer una pasarela resbaladiza por la lluvia, la cantante se permitió una pausa para observar el estadio iluminado. "Buenas noches Buenos Aires. Qué lindo decir: buenas noches Monumental", dijo emocionada. Luego bromeó con el temporal: "Está lindo el clima". Y enseguida dejó una declaración que resumió el espíritu de la jornada: "Había muchos riesgos para hacer este show pero no nos importa. Nos vamos a bancar esta hasta el final. Voy a dejarles mi corazón esta noche".

El espectáculo siguió creciendo con temas como "Obsesión", "Diva", "Morir de Amor", "Asesina", "KO", "Baum Baum", "Boomerang" e "Incondicional", mientras la artista alternaba cambios de vestuario, coreografías y recorridas por distintos sectores del estadio.

La noche en que Lali se quebró frente a River

En medio de una producción gigantesca, uno de los momentos más íntimos de la noche apareció con "Perdedor". El estadio quedó prácticamente a oscuras. La lluvia seguía cayendo sobre el Monumental y la puesta minimalista desplazó por unos minutos el despliegue visual que había dominado gran parte del espectáculo.

Acompañada por el violinista Javier Casalla, Lali interpretó una de las canciones más personales de su repertorio. A medida que avanzaba la letra, la emoción comenzó a ganarle terreno. Con el pelo empapado y la voz quebrada, la cantante no pudo contener las lágrimas frente a un estadio que respondió con un silencio absoluto.

Lali llorando Uno de los pasajes más emotivos llegó con una versión íntima de “Perdedor”, que contrastó con el despliegue visual del resto del show. Flow

El momento alcanzó su punto máximo cuando terminó la canción y se fundió en un abrazo con Casalla. La ovación fue inmediata. Miles de personas acompañaron la escena bajo la lluvia, convirtiendo a "Perdedor" en uno de los instantes más conmovedores de toda la noche.

Invitados de lujo y un Monumental rendido a sus pies

La primera gran aparición llegó de la mano de Miranda!, que se sumó al espectáculo para interpretar "Mejor que vos". La química entre los artistas y la respuesta del público transformaron el segmento en una verdadera celebración pop dentro de una noche ya de por sí histórica.

Otro de los momentos destacados llegó durante "Soy", canción que con el paso de los años se convirtió en un himno de libertad, identidad y autoaceptación. Allí participaron integrantes de La Drag Dealer Company, reforzando un mensaje de diversidad que atraviesa gran parte de la obra de Lali.

La sorpresa internacional estuvo a cargo de Kylie Minogue. La estrella australiana compartió escenario con la cantante argentina para interpretar "Can't Get You Out of My Head", "Padam Padam" y "Atender al demonio". Su presencia generó una de las mayores ovaciones de la noche y terminó de darle al recital una dimensión global.

lali (7) El espectáculo contó con invitados de peso como Miranda!, Kylie Minogue, Duki y Dillom, que elevaron aún más la magnitud de la propuesta.

Más adelante apareció Duki, quien compartió el escenario con Lali para cantar "Plástico", uno de los cruces más esperados por los fanáticos. La lista de invitados se completó con Dillom, que se sumó para interpretar "33" y aportó otra de las postales celebradas del espectáculo.

El Monumental respondió a cada aparición con una ovación distinta. Y a medida que avanzaba la noche, desde distintos sectores del estadio comenzó a repetirse una misma frase: "Otro River, otro River", como una demostración de que el público ya imaginaba nuevos capítulos para una artista que acababa de conquistar el escenario más importante del país.

El mensaje de Lali a Javier Milei frente a un Monumental colmado

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Lali decidió referirse a los cuestionamientos que recibió durante los últimos años por parte del Gobierno. Frente a un River repleto, la artista tomó el micrófono y compartió una reflexión que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

"No saben qué satisfacción es ver este River repleto, después de que se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei o al Gobierno que, con tal de continuar con su sesgo, necesitaba tener lo que se llama batalla cultural", expresó ante más de 80.000 personas que respondieron con una ovación inmediata.

lali (3) (1) Hubo también espacio para mensajes con contenido político y personal que generaron una fuerte repercusión entre el público y en redes sociales.

La cantante profundizó su mensaje segundos después con una frase que se transformó en una de las más compartidas de la noche. "Se equivocaron, la gente no es boluda", afirmó. Luego agradeció el apoyo de quienes la acompañaron durante los momentos más difíciles: "Gracias por bancarme en ese momento y antes. Los quiero mucho".

La escena tuvo un peso simbólico especial. La respuesta llegó en el estadio más grande que llenó en su carrera, en medio de dos shows agotados y frente a una multitud que acompañó cada una de sus palabras. Sin estridencias ni confrontaciones directas, Lali eligió responder desde el escenario y convertir ese momento en uno de los pasajes más resonantes de sus noches en River.

El homenaje al Indio Solari que emocionó a todo River

La figura de Indio Solari atravesó gran parte de la segunda noche de Lali en el Monumental. El fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, estuvo presente desde los primeros momentos del show y se transformó en uno de los ejes emocionales de una velada marcada por la lluvia y la celebración. Ya en la previa, la cantante había dejado en claro su admiración al aparecer con un buzo que llevaba la imagen del músico y la frase "Mi genio amor", una referencia directa a una de las canciones más emblemáticas del universo ricotero.

En 2025, durante uno de sus conciertos en Vélez, Lali sorprendió al interpretar "Vencedores Vencidos", una elección que llamó la atención incluso del propio Solari. Lejos de las diferencias de género musical, el exlíder de Los Redondos elogió públicamente a la artista y la definió como "esa muchachita que llena estadios". También destacó su valor artístico al señalar que "no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba también vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente". Aquellas palabras cobraron un significado especial durante el fin de semana en que Lali logró llenar River por primera vez.

lali indio solari El cierre incluyó un homenaje al universo del Indio Solari con una versión masiva de “Ji Ji Ji”, que desató un pogo histórico bajo la lluvia. Flow

El homenaje alcanzó su punto más conmovedor sobre el final de la noche. Antes de despedirse, la cantante compartió una reflexión íntima frente a un Monumental colmado: "Nunca fui lo que querían de mí. Pero no me importa porque están acá. Así que ha valido la pena". Segundos después, agradeció al público y lanzó una invitación que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más potentes del recital. "Gracias Monumental, gracias Buenos Aires. Nos vamos con esta canción. ¡Los quiero escuchar, eh! ¡Ahora sí, el pogo más grande de todo el pop argentino!", exclamó.

Entonces comenzaron a sonar los acordes de "Ji Ji Ji", fusionados con "No me importa", y el estadio entero estalló. Bajo una lluvia persistente, miles de personas saltaron, cantaron y levantaron los brazos mientras la canción inmortalizada por el Indio se apoderaba del Monumental. El cierre tuvo algo de celebración y también de despedida. Entre lágrimas, celulares iluminando la noche y un pogo multitudinario, una frase recorrió las tribunas antes del final definitivo: "Gracias Indio". River respondió con una ovación que convirtió el último tramo del show en un tributo colectivo a una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

En medio de la lluvia, los invitados internacionales, las banderas agitándose y un estadio que no dejó de responder un solo segundo, el Monumental terminó funcionando como algo más que un escenario: fue una confirmación. La de una artista que convirtió un show pop en un hecho cultural masivo, con peso propio, capaz de dialogar con distintas generaciones y de sostener una puesta que no aflojó ni cuando el clima ni cuando la tensión política intentaron correr el foco. Sin necesidad de subrayarlo, el mensaje quedó claro en cada canción: Lali ya juega en la liga de los grandes estadios con una identidad plenamente consolidada.