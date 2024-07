Roger Waters volvió a cargar contra Israel y tuvo una particular respuesta durante una entrevista

Roger Waters no es un músico que le escape a las declaraciones polémicas. Una vez más, el fundador de Pink Floyd se refirió al conflicto armado que se desenlaza en Franja de Gaza y acusó fuertemente a las autoridades israelíes de " propagar mentiras sucias y repugnantes ".

Ante la negativa del británico, el entrevistador insistió con lo expresado por el informe de la ONU que reafirma que aquel día hubo mujeres abusadas sexualmente. Pero el músico redobló la apuesta y negó las acusaciones: “No, eso no ocurrió. No hay pruebas. Podés decir lo que quieras, pero no hay pruebas”.

Este fue uno de los puntos más calientes de la discusión, que generó un comportamiento algo extraño en el músico, que sorprendió a todos. Waters intentó calmarse tras la discusión, hablándose a sí mismo, una conducta algo insólita para realizar en televisión: “Roger, Roger, cálmate. No te pongas a su nivel. Está bien, no lo haré. Dejá de gritar. Dejá de gritarle. Dejá que te interrumpa tanto como quiera”, se dijo el músico.

Además, el cantante puso en duda el nivel de respuesta israelí ante el ataque del año pasado. "Se habla mucho sobre si Israel tiene derecho a defenderse, y lo que yo me pregunto es por qué no se defendió esa misma mañana. ¿Por qué se tomaron siete horas antes de empezar a ametrallar a todo el mundo?”, se preguntó el músico.

Más allá de esto, Waters también afirmó que Israel atacó a sus propios civiles aquel día, y calificó sus dichos como una verdad “irrefutable”. “Todos esos montones de coches fueron destruidos por misiles Apache desde helicópteros... Hamas no tenía helicópteros”, fundamentó.

Por momentos, el músico planteó la necesidad de realizar una investigación “real” y “actual” sobre lo ocurrido el 7 de octubre. “Más allá del muy buen documental de AlJazeera que todos vimos, está el gran trabajo que hizo Grayzone para desacreditar todas las repugnantes mentiras que los israelíes dijeron después de ese día sobre bebés quemados y mujeres violadas’, señaló.

Roger Waters vs Israel: un conflicto con antecedentes

No es la primera vez que Roger Waters se pronuncia en contra acerca del rol que tiene el Estado de Israel en el bombardeo y la guerra que sucede en Franja de Gaza. En enero de este año el artista fue despedido de la empresa BMG, una de las más grandes discográficas del mundo, debido a unas declaraciones que hizo sobre Ucrania, Israel y Estados Unidos.

Roger Waters en la Argentina El artista se presentó el 22 y el 23 de noviembre entre denuncias de la DAIA.

Las declaraciones a las que hizo referencia la empresa datan del 7 de octubre del año pasado, cuando Waters puso en duda la masacre terrorista y justificó el accionar de Hamás. Tras el ataque, el músico planteó la posibilidad de que todo haya sido, en realidad, una gran puesta en escena: "El mundo no sabe qué sucedió realmente", aseguró y no descartó que podría ser una "operación de bandera falsa".

Pero el artista no se quedó ahí: "es muy sospechoso que no hayan escuchado ruido de las explosiones. Israel exageró la magnitud de los ocurrido al inventar historias sobre la decapitación de bebés", agregó. Y luego el músico aseguró que "no sabemos si alguna vez conoceremos gran parte de la historia real. Siempre es difícil saber lo que realmente ocurrió"

La compañía, con sede en Alemania, había firmado un vínculo en 2016 con el músico y tenía previsto lanzar una nueva versión del histórico álbum ''The Dark Side of the Moon'', de 1973 de Pink Floyd. Sin embargo, dicho álbum salió por medio de Cooking Vinyl, en el Reino Unido.

En su gira por Argentina, previo a lo sucedido con BMG, Waters se refirió a las críticas que apuntan contra él por sus declaraciones: "Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Están cometiendo asesinato, están cometiendo genocidio, están oprimiendo a otro pueblo".