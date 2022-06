El guiño de Keith Richards en Milán a los fanáticos argentinos de los Rolling Stones

"ARGENTINA the most "Stone" country in the world", rezaba la bandera sostenida por un hombre que arengaba al grito de "vamos los Stones, los Stones, los Stones, vamos los Stones" y "vamos Argentina".

El show de este martes en Milán será el último de la banda antes de regresar al Reino Unido, donde se presentarán los días 25 junio y 3 de julio en el Hyde Park, escenario de uno de sus shows más icónicos de la historia.

No es la primera vez que Richards hace un guiño a la Argentina. En marzo pasado, por ejemplo, el músico había compartido un video donde se veía a un grupo de fanáticos recibiendo la reedición de su disco solista "Main Offender" en 40x5, el bar temático de los Rolling Stones ubicado en el barrio de Devoto.

De hecho el desembarco de los Stones en el país se inicia con el propio Keith, quien primero se presentó en plan solistas ante 45 mil almas que reventaron el estadio de Vélez en 1992, al punto de sorprender al propio artista.

Aquella demostración de afecto terminó por convencer al grupo que por entonces formaban Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y el ya fallecido Charlie Watts. Tras aquel show que fungió como cabeza de playa, el grupo vino 4 veces a la Argentina.