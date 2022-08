Rolling Stones: Keith Richards espera que haya disco nuevo antes de fin de año

En conversaciones con Matt Wilkinson para el podcast The Rolling Stones: 60th Anniversary Special podcast en Apple Music, el guitarrista de los Stones, Keith Richards, ha compartido que espera que la banda tenga nuevo material grabado para finales de año. Sin adentrarse mucho en detalles, comentó que aún no puede revelar en qué formatos llegará la continuación de su último álbum de estudio, Blue & Lonesome publicado en 2016.

Anteriormente, Richards confirmó que esta nueva entrega contará con el apoyo de Steve Jordan para terminar el álbum. Jordan ha sido el sustituto del baterista original, Charlie Watts, quien falleció en agosto del año pasado. “Yo estaba tipo: ‘no puedo hacer esto sin Charlie’”, recordó Richards. “Pero Charlie me dijo: ‘Puedes hacerlo con Steve. Puede ocupar mi puesto cuando quiera’. Y me convenció. Maldita sea, amaba a ese hombre”.

En los últimos años, los Stones han publicado cuatro álbumes en vivo predecesores a su última entrega de estudio: A Bigger Bang: Live on Copacabana Beach de 2021, Steel Wheels Live estrenado en 2020, antecedido por Bridges to Buenos Aires de 2019 y Sticky Fingers Live at Fonda Theater en 2017.

La celebración de sus seis décadas de carrera musical ha sido a lo grande, luego de que el mes pasado se estrenara la serie documental My Life as a Rolling Stone producida por Mercury Studios que trata de “capturar la brillantez de Mick, Keith, Ronnie y Charlie: su deslumbrante carisma y sus dotes musicales, pero también la alquimia especial que ha convertido a los Stones en una potencia cultural irresistible y la banda que todos los demás realmente quieren ser”.