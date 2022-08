Los Rolling Stones recordaron a Charlie Watts a un año de su muerte

"Un año sin nuestro amado Charlie Recordándolo a él y todas las cosas increíbles que logró en su vida". Indica el mensaje compartido desde las redes oficiales de la banda junto al video acompañado de la canción You Got Me Rocking del disco Voodoo Lounge de 1994.

"Pensando en Charlie hoy", fue el mensaje de Jagger en sus redes junto a un video con imágenes de Charlie acompañadas por la canción Till the Next Goodbye del disco It's Only Rock 'n' Roll de 1974. Además se puede escuchar la voz en off de Mick diciendo: "Extraño a Charlie porque él tenía un gran sentido del humor, solíamos pasar el rato por fuera de la banda, ir a ver partidos de futbol, de cricket, teníamos intereses en la música... Por eso extraño tanto a Charlie".

Por su parte Wood compartió el siguiente mensaje: "Charlie, te extraño todos los días. Shirley, Seraphina y Charlotte, las mantenemos cerca de nuestros corazones". Esto último en referencia a la viuda, la hija y la nieta del recordado baterista.

Amante del jazz y cultor del bajo perfil, Watts fue uno de los miembros originales de la legendaria banda que aún permanecía en la actual formación, junto a Jagger y Richards.

Además, el artista era uno de los músicos más queridos y admirados en el ambiente por su fundamental aporte en la historia del rock.