The Rolling Stones: 60 años en 60 canciones, parte 5

Tras el alejamiento de Jones en 1969 se uniría el joven y virtuoso Mick Taylor, parte fundamental en lo que para muchos es el pico creativo de los Stones. En 1974 Ron Wood ingresaría en lugar de Taylor para conformar la dupla Richards-Wood en guitarras.

60 años después de aquel primer concierto en el Marquee los Rolling Stones siguen haciendo historia manteniendo a Jagger, Richards y Wood como miembros oficiales.

A modo de celebración de este aniversario desde Ámbito hemos preparado un repaso por 60 canciones fundamentales de la basta discografía de los Stones, (acá están la primera, segunda, tercera y cuarta parte) a continuación la quinta parte de dicha selección:

Honky Tonk Woman

"Honky Tonk Woman" fue lanzada únicamente como sencillo en 1969, aunque una versión country fue incluida en el álbum Let It Bleed bajo el nombre de "Country Honk". Fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards, es la primera canción de los Stones que cuenta con el aporte de Mick Taylor en la guitarra. A pesar de no estar en ningún álbum de estudio fue incluida en varios discos recopilatorios, y se ha convertido en un clásico que suena en todas las giras de la banda. En 2004, la revista Rolling Stone la eligió en el puesto 116 en su Lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Street Fighting Man

"Street Fighting Man" es la pista 6 del álbum Beggars Banquet de 1968, el séptimo álbum de estudio en el Reino Unido y el noveno en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards tiene la particularidad de haber sido grabada con instrumentos acústicos, siendo solo el bajo eléctrico el único instrumento enchufado. Esta inspirada en las protestas contra la Guerra de Vietnam y el Mayo francés. Muchas estaciones de radio se negaron a pasarla considerando que la letra era algo "subversiva". Más allá de esto se convirtió en una de las que no puede faltar en sus recitales en vivo. La revista Rolling Stone la ubicó en el lugar 301 de la Lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Dead Flowers

"Dead Flowers" es la novena canción del disco de 1971 Sticky Fingers, el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Fue compuesta por Jagger y Richards en un periodo en que este último había trabado una fuerte amistad con el músico Gram Parsons, y de ahí su influencia en algunas composiciones de la banda. "Dead Flowers" tiene versiones de un gran numero de artistas, entre ellos se destacan: Guns N' Roses y Poison.

Shine A Light

"Shine A Light" es la pista diecisiete del álbum doble de 1972 Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Esta acreditada al dúo Jagger/Richards pese a que este último prácticamente no aporto a la canción, quien si tuvo un importante rol en el proceso y producto final fue Mick Taylor. Jagger comenzó a escribir esta canción en el año 1968 cuando Brian Jones aun formaba parte de la banda, la letra esta inspirada en la creciente adicción de Jones a las drogas. Tuvieron que pasar más de 20 años para que los Stones la incluyan en sus conciertos, una versión esta registrada en el disco en vivo de 1995 Stripped.

Let's Spend The Night Together

"Let's Spend The Night Together" lanzada como sencillo en 1967 fue incluida en la versión estadounidense del disco Between the Buttons. Su letra resultó ser muy escandalosa para la época lo que hizo que fuera censurada en varias emisoras de radio. Quizás la más famosa de las censuras fue la que sufrió en una presentación de los Stones en The Ed Sullivan Show, cuando en primera instancia les fue negada la posibilidad de interpretarla en el estudio de televisión. El compromiso que hicieron con el mismo Ed Sullivan, quien les dijo que si la cantaban se iban, fue cambiar el estribillo de Let's spend the night together ("pasemos la noche juntos") a Let's spend some time together ("pasemos un rato juntos").

Mixed Emotions

"Mixed Emotions" es la pista dos del álbum Steel Wheels de 1989, el decimonoveno álbum de estudio, en el Reino Unido, y el vigésimo primero en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards tiene al guitarrista como el principal impulsor de la canción. Fue la última canción en entrar en el top 10 del ranking en Estados Unidos. Desde su lanzamiento apareció en todos los discos recopilatorios de la banda.

Start Me Up

"Start Me Up" es la canción que da inicio al disco de 1981 Tattoo You, el decimosexto en el Reino Unido y decimoctavo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards, tuvo su primera aparición para las sesiones de grabación del disco Black and Blue en 1975, luego fue retomada para las sesiones de Some Girls en 1978, pero volvió a ser descartada. En sus orígenes era una canción estilo reggae, pero para su versión definitiva tomo una forma más rockera. Alcanzó el puesto 7 en el UK Singles Chart en septiembre de 1981, siendo el último sencillo de los Stones en ingresar en el Top 10 en el Reino Unido. Desde su lanzamiento se convirtió en una infaltable en sus shows en vivo.

Miss You

"Miss You" es la primera canción del disco de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Acreditada a Jagger y Richards, esta fuertemente influenciada por la música disco, pero con el toque rockero único de la banda. "Miss You" se convirtió en el octavo y último número 1 de los Stones en Estados Unidos en su lanzamiento inicial en 1978. En 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto 496 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos.

All Down The Line

"All Down The Line" es la pista quince del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, su origen proviene de una versión acústica que la banda llego a grabar para las sesiones de Sticky Fingers, finalmente mutó a un rock clásico de los Stones. En principio estaba programada para ser el sencillo principal del álbum, finalmente fue lanzada como lado B del sencillo "Happy", ha sido interpretada en vivo en numerosas giras de la banda.

It's Only Rock'n'Roll (But I Like It)

"It's Only Rock'n'Roll (But I Like It)" es la pista tres del álbum de 1974 It's Only Rock'n'Roll, el duodécimo álbum de estudio en el Reino Unido y decimocuarto en los Estados Unidos. Fue compuesta por Jagger y Richards con la colaboración de quien seria el futuro guitarrista de la banda Ron Wood. La letra es una respuesta de Jagger a aquellos que criticaban sus trabajos comparándolo con éxitos anteriores de la banda. Fue lanzada como primer sencillo del disco alcanzando el puesto número 10 en el Reino Unido y el 16 en los Estados Unidos. Es una fija en los shows en vivo de la banda.