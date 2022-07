The Rolling Stones: 60 años en 60 canciones, parte 1

Tras el alejamiento de Jones en 1969 se uniría el joven y virtuoso Mick Taylor, parte fundamental en lo que para muchos es el pico creativo de los Stones, en 1974 Ron Wood ingresaría en lugar de Taylor para conformar la dupla Richards-Wood en guitarras.

60 años después de aquel primer concierto en el Marquee los Rolling Stones siguen haciendo historia manteniendo a Jagger, Richards y Wood como miembros oficiales.

A modo de celebración de este aniversario desde Ámbito hemos preparado un repaso por 60 canciones fundamentales de la basta discografía de los Stones, a continuación las primera parte de dicha selección:

I'm Free

"I'm Free" fue lanzada en la versión británica del álbum Out of Our Heads y como sencillo en los Estados Unidos el 24 de septiembre de 1965 y más tarde sería incluida en el disco December's Children (And Everybody's). Fue escrita por Jagger y Richards y se mantiene como un opción frecuente en los recitales en vivo de la banda. La canción usa una línea de la canción de The Beatles de 1964 Eight Days a Week: "Hold me, love me, hold me, love me". La versión de este tema de la banda escocesa The Soup Dragons fue un éxito importante a principios de los años noventa.

Hand of Fate

"Hand of Fate" es la segunda pista del álbum de 1976 Black and Blue y esta escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Fue la decimotercera publicación de estudio en el Reino Unido y la decimoquinta en los Estados Unidos para los Stones. La canción se grabó poco después de la salida de Mick Taylor de la banda; el guitarrista de sesión Wayne Perkins ocupó su lugar en esta pista como guitarrista principal. Jagger ha dicho sobre la canción: "es una narrativa, ya sabes, una especie de narrativa cortada sobre un asesinato sureño".

Salt Of The Earth

"Salt Of The Earth" es la última pista del álbum de 1968 Beggars Banquet, es una canción dedicada a la clase trabajadora por parte de Jagger y Richards. Se destaca por contar con Richards en la voz principal, cantando el primer verso, esta fue la segunda pista lanzada oficialmente por la banda presentando a Richards cantando. (La primera fue Something Happened to Me Yesterday del disco Between the Buttons). También cuenta con el Watts Street Gospel Choir en coros lo que le confiere una sensación gospel a la canción. Es muy recordada su interpretación en el especial televisivo de 1968 The Rolling Stones Rock and Roll Circus, lanzado oficialmente en 1996.

Bitch

"Bitch" fue lanzada como sencillo el 16 de abril de 1971, una semana antes del lanzamiento del disco Sticky Fingers del cual también formaría parte; sin embargo, no llegó a las listas, principalmente porque las estaciones de radio rechazaron su transmisión debido a su título y la personificación del amor en la letra. Compuesta por Jagger y Richards se destaca por su riff agresivo y el sonido de los vientos aportados por Bobby Keys y Jim Price. Según Richards su sonido es parte de la esencia de los Stones: "Si se hace con convicción, si no se fuerza nada, si simplemente fluye, entonces le da un toque extra".

Some Girls

"Some Girls" es la canción que le da titulo al álbum homónimo de 1978, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Sería la tercera vez, en esa época, que una canción de la banda serviría para darle nombre a un disco. La canción es un claro ejemplo de los usos no convencionales de la guitarra eléctrica a través del álbum Some Girls. El corte original de la canción duraba cerca de 23 minutos y los versos que cantaba Jagger fueron cambiando a medida que se desarrollaba la canción. La canción fue presentada constantemente durante la gira norteamericana No Security Tour, que se concentró en canciones poco conocidas del catálogo de la banda.

You Got The Silver

"You Got The Silver" es una canción que forma parte del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos y además el último en contar con Brian Jones y el primero en tener a Mick Taylor como parte de la banda. Fue la primera canción en la que Keith Richards interpreta la voz solista completa de una canción. Si bien la composición es del propio Richards y parece estar inspirada en su novia de entonces, Anita Pallenberg, esta acreditada al dúo Jagger/Richards.

Time Waits For No One

"Time Waits For No One" fue la primera canción grabada para el álbum It's Only Rock'n'Roll de 1974, el duodécimo álbum de estudio en el Reino Unido y decimocuarto en los Estados Unidos. La canción fue una de las últimas grandes contribuciones de Mick Taylor en la banda y se destaca por su clara influencia latina y su solo final. La falta de crédito por parte de Jagger y Richards fue uno de los desencadenantes para que Taylor abandone la banda cansado de la falta de reconocimiento a sus aportes musicales.

Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

"Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)" fue lanzada como sencillo y formó parte del álbum de 1973 Goats Head Soup, el undécimo álbum de estudio en el Reino Unido y decimotercero en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, la letra de la canción corresponde a dos historias: La primera se basa en una historia real de un chico que fue tiroteado por la policía de Nueva York al confundirlo con un ladrón, y la segunda es la de una niña de diez años que murió en la calle por sobredosis de drogas. Cuenta con la participación de Billy Preston en órgano y piano.

Love Is Strong

"Love Is Strong" es la canción que da apertura y el primer sencillo del álbum de 1994 Voodoo Lounge, el vigésimo en el Reino Unido y vigesimosegundo en los Estados Unidos. La canción se ve como un regreso al blues después de varios experimentos de género durante los años 80 por parte de la banda. La canción presenta a Mick Jagger cantando de una manera que la mayoría no había escuchado cantar antes. Es bastante recordado su videoclip, el cual fue dirigido por David Fincher donde muestra versiones gigantes de los Stones, así como unas cuantas personas sobre la Ciudad de Nueva York, todo en blanco y negro.

Rain Fall Down

"Rain Fall Down" forma parte del álbum A Bigger Bang, de 2005 y fue el segundo sencillo promocional. Esta compuesta por Jagger y Richards, y aunque no logró disfrutar de ningún gran éxito mundial, alcanzó el número 33 en las listas del Reino Unido y es su último éxito entre los 40 principales del Reino Unido hasta la fecha. También llegó hasta el puesto 21 del Hot Dance Club Songs de Billboard en febrero de 2006.