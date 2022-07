The Rolling Stones: 60 años en 60 canciones, parte 2

Tras el alejamiento de Jones en 1969 se uniría el joven y virtuoso Mick Taylor, parte fundamental en lo que para muchos es el pico creativo de los Stones, en 1974 Ron Wood ingresaría en lugar de Taylor para conformar la dupla Richards-Wood en guitarras.

60 años después de aquel primer concierto en el Marquee los Rolling Stones siguen haciendo historia manteniendo a Jagger, Richards y Wood como miembros oficiales.

A modo de celebración de este aniversario desde Ámbito hemos preparado un repaso por 60 canciones fundamentales de la basta discografía de los Stones, (acá esta la primera parte) a continuación la segunda parte de dicha selección:

Stray Cat Blues

"Stray Cat Blues" es la octava pista de su disco Beggars Banquet de 1968, el séptimo álbum de estudio en el Reino Unido y el noveno en los Estados Unidos. Fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards y producida por Jimmy Miller. Según Jagger, la canción fue inspirada por Heroin, de The Velvet Underground, las introducciones de ambas son similares. Se destaca su versión en vivo del disco Get Yer Ya-Ya's Out! por los solos de guitarra de Mick Taylor.

Memory Motel

"Memory Motel" pertenece al álbum de 1976 Black and Blue y esta escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Fue la decimotercera publicación de estudio en el Reino Unido y la decimoquinta en los Estados Unidos para los Stones. La canción es una balada que se destaca por ser una de las pocos temas de la banda que cuenta con Jagger y Richards compartiendo la voz principal. Con más de siete minutos de duración, en una de las canciones más largas de los Stones.

The Last Time

"The Last Time" fue el tercer sencillo del grupo escrito por Jagger y Richards, esta incluido en la versión estadounidense de Out of Our Heads (1965). Fue el tercer sencillo británico de la banda que alcanzó el puesto 1 en el UK Singles Chart, estando 3 semanas en la cima. Alcanzó el número 2 en el Irish Singles Chart en marzo de 1965. En los Estados Unidos alcanzó el puesto número 9 del Billboard Hot 100.

Out Of Control

"Out Of Control" fue lanzada en 1998 como tercer y último sencillo de su álbum Bridges to Babylon de 1997, el vigesimoprimer álbum de estudio en el Reino Unido y el vigesimotercero en los Estados Unidos. La canción esta "inspirada" en el tema Papa Was a Rollin' Stone de The Temptations. Fue interpretada en la última gira que trajo a los Stones en Argentina en 2016.

Monkey Man

"Monkey Man" es la octava canción del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos. Fue compuesta por Jagger y Richards y se destaca por que este último toca el riff con la guitarra principal, así como el solo de guitarra slide. Muchas películas y programas de televisión (como 21 Jump Street. Entourage y How I Met Your Mother) han utilizado la canción. También se utilizó en la película Goodfellas (1990) de Martin Scorsese.

Respectable

"Respectable" es la pista siete del álbum de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Jagger dijo cuando la canción salió: "'Respectable' en verdad comenzó en mi cabeza como una canción sobre respetarnos como banda, entonces supuse que debía convertirla en 'We're so respectable', ahora somos respetados en la sociedad. Un vídeo musical fue producido para promocionar el sencillo. Estuvo bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg, mostrando a los stones en su versión más punk.

Before They Make Me Run

"Before They Make Me Run" es la pista ocho del álbum de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Fue escrita por Keith Richards en respuesta a su arresto en 1977 en Toronto por posesión de heroína con intención de traficar y posesión de cocaína y tiene al guitarrista tomando la voz principal de la canción. Richards tocó la canción por primera vez en vivo durante un concierto de la gira norteamericana de The New Barbarians en 1979. No fue hasta el Steel Wheels Tour, en 1989, que fue incluida en el repertorio de los Stones.

Emotional Rescue

"Emotional Rescue" es la canción que le da nombre al álbum homónimo de 1980. Fue compuesta por Jagger y Richards y presenta una gran influencia de la música disco, similar al éxito de la banda Miss You. A pesar de las numerosas y extensas giras desde el lanzamiento de la canción en 1980, los Stones nunca habían tocado la canción en vivo hasta el 3 de mayo de 2013, 33 años después de su publicación, cuando la incluyeron en el repertorio en un show de la gira 50 & Counting, en Los Ángeles, California.

Torn and Frayed

"Torn and Frayed" es la pista siete del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, la canción está incluida en el lado dos del álbum, cara conocido por sus canciones folk acústicas y melodías country. Fue interpretada por los Stones durante el American Tour 1972 y fue reintroducido en setlists durante la etapa 2002 del Licks Tour.

Get Off of My Cloud

"Get Off of My Cloud" fue lanzada en 1965 como un sencillo complementario a (I Can't Get No) Satisfaction, fue incluida en el álbum December's Children (And Everybody's). Los Stones han dicho que la canción está escrita como reacción a su repentina popularidad tras el éxito de "Satisfaction" y se refiere a su aversión a las expectativas que la gente tiene de ellos. En Estados Unidos, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 el 6 de noviembre de 1965, y permaneció allí durante dos semanas. La canción se mantuvo en el número 1 en el UK Singles Chart por tres semanas en noviembre de ese año.