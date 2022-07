The Rolling Stones: 60 años en 60 canciones, parte 4

Tras el alejamiento de Jones en 1969 se uniría el joven y virtuoso Mick Taylor, parte fundamental en lo que para muchos es el pico creativo de los Stones, en 1974 Ron Wood ingresaría en lugar de Taylor para conformar la dupla Richards-Wood en guitarras.

60 años después de aquel primer concierto en el Marquee los Rolling Stones siguen haciendo historia manteniendo a Jagger, Richards y Wood como miembros oficiales.

A modo de celebración de este aniversario desde Ámbito hemos preparado un repaso por 60 canciones fundamentales de la basta discografía de los Stones, (acá están la primera, segunda y tercera parte) a continuación la cuarta parte de dicha selección:

As Tears Go By

"As Tears Go By" es una canción escrita por Mick Jagger, Keith Richards y el entonces mánager de la banda, Andrew Loog Oldham, para la cantante británica Marianne Faithfull (luego pareja de Jagger) en 1964. Los Stones grabaron su propia versión en 1965. Apareció publicada en el álbum December's Children (And Everybody's) y como sencillo en Norteamérica, mientras que en el Reino Unido salió como lado B de 19th Nervous Breakdown. Esta canción se considera como la primera composición original de Jagger y Richards. La canción fue interpretada en vivo por el grupo por primera vez en The Ed Sullivan Show en 1966. Sin embargo, como parte de una gira musical, la canción debutó en noviembre de 2005 durante la gira A Bigger Bang Tour, 39 años después de su publicación.

Under My Thumb

"Under My Thumb" es la pista cuatro del álbum Aftermath de 1966. Aunque nunca se lanzó como sencillo, la canción es muy popular y fue tocada varias veces en vivo y se incluyó en discos recopilatorios de la banda. Escrita por Jagger y Richards, como muchas de las canciones del período Aftermath, Under My Thumb utiliza una instrumentación más novedosa que la de los discos anteriores de los Stones. Lo más característico de la canción es el sonido del bajo con efecto fuzz por parte del bajista Bill Wyman y Brian Jones tocando el riff con la marimba.

Midnight Rambler

"Midnight Rambler" es la canción que numero seis del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards este último la calificó en una entrevista como una "una ópera de blues", esta basada libremente en la historia de "El estrangulador de Boston", Albert De Salvo. Una destacada versión en vivo de 1969 (de un poco más de nueve minutos) fue grabada para el álbum en vivo Get Yer Ya-Ya's Out! de 1970, y fue vuelto a lanzar en el álbum recopilatorio Hot Rocks 1964-1971, un año después. Esta interpretación cuenta con Mick Taylor en la guitarra principal, además de Jagger, Richards, Wyman y Watts.

Out Of Tears

"Out Of Tears" fue lanzada como el tercer sencillo del álbum de 1994 Voodoo Lounge, el vigésimo en el Reino Unido y vigesimosegundo en los Estados Unidos. Acreditada a Jagger y Richards pero es en gran parte trabajo del primero. Es una balada que habla de una relación que finalizó donde predomina el uso del piano.

Don't Stop

"Don't Stop" fue el único sencillo del disco recopilatorio por los cuarenta años de la banda de 2002 llamado Fort Licks. Si bien la canción está acreditada a Jagger y Richards fue mayoritariamente trabajo de Jagger. La composición del tema comenzó durante las sesiones del disco solista de Mick Goddess in the Doorway, en el año 2001.Fue tocada numerosas veces durante la gira Licks Tour y fue incluida en el álbum recopilatorio por los 50 años de carrera de la banda GRRR! de 2012.

Slipping Away

"Slipping Away" es la pista 12 del álbum Steel Wheels de 1989, el decimonoveno álbum de estudio, en el Reino Unido, y el vigésimo primero en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards tiene al guitarrista como la voz principal, es una balada lenta propia del estilo de las canciones que aportaría más adelante Keith a la banda. Los Stones la han tocado desde entonces durante la mayoría de sus giras posteriores.

Anybody Seen My Baby?

"Anybody Seen My Baby?" fue lanzada como primer sencillo del álbum Bridges to Babylon de 1997, el vigesimoprimer álbum de estudio en el Reino Unido y el vigesimotercero en los Estados Unidos. La canción fue un éxito en todo el mundo, alcanzando el Top 20 en Europa, el puesto 1 en Canadá y el 3 en el Billboard Mainstream Rock Tracks. El video musical de la canción es recordado por contar con la participación de la actriz Angelina Jolie. Ella aparece como una estríper que deja su trabajo en medio rendimiento para vagar por la ciudad de Nueva York. La canción también fue acreditada a K.D. Lang y Ben Mink por que el estribillo era demasiado similar a "Constant Craving" de Lang.

Moonlight Mile

"Moonlight Mile" es el track diez del álbum Sticky Fingers de 1971, el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Si bien esta acreditada a Jagger/Richards este último no participó de la grabación. La canción fue el producto de una sesión de toda la noche entre Jagger y el guitarrista Mick Taylor. La canción fue utilizada para el duodécimo episodio de la sexta temporada de la serie de HBO The Sopranos, titulado Kaisha. Además de dar su título y ser utilizada en la película de 2002 Moonlight Mile.

Rip This Joint

"Rip This Joint" es la pista dos del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, es una de las tantas canciones del álbum que fueron grabadas en Villa Nellcôte, en una casa alquilada por Keith, ubicada en el sur de Francia durante el verano y el otoño de 1971. Su ritmo vertiginoso combina el rockabilly de Jerry Lee Lewis y el rock and roll/boogie woogie de Chuck Berry.

Sway

"Sway" es la segunda canción del disco de 1971 Sticky Fingers, es el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards, este blues lento fue la primera canción grabada por la banda durante las sesiones en Stargroves. La canción se destaca por un solo de guitarra slide durante el puente, y un dramático y virtuoso solo sobre el final, ambos realizados por Mick Taylor. Fue tocada en vivo por primera vez durante la gira A Bigger Bang Tour en 2006. Durante la gira de conciertos 50 & Counting de los Stones en 2013, la banda, acompañada por Taylor como invitado, interpretó Sway durante los conciertos de Los Ángeles, Chicago y Boston, siendo la primera vez que Taylor tocó la canción en un concierto de la banda.