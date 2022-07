The Rolling Stones: 60 años en 60 canciones, parte 3

Tras el alejamiento de Jones en 1969 se uniría el joven y virtuoso Mick Taylor, parte fundamental en lo que para muchos es el pico creativo de los Stones, en 1974 Ron Wood ingresaría en lugar de Taylor para conformar la dupla Richards-Wood en guitarras.

60 años después de aquel primer concierto en el Marquee los Rolling Stones siguen haciendo historia manteniendo a Jagger, Richards y Wood como miembros oficiales.

A modo de celebración de este aniversario desde Ámbito hemos preparado un repaso por 60 canciones fundamentales de la basta discografía de los Stones, (acá están la primera parte y la segunda) a continuación la tercera parte de dicha selección:

She's So Cold

"She's So Cold" es el segundo sencillo del álbum Emotional Rescue de 1980, el decimoquinto álbum de estudio en el Reino Unido y decimoséptimo en los Estados Unidos. Si bien tuvo un éxito moderado en las listas de éxitos como sencillo, "She's So Cold" tuvo una amplia rotación en las radios. La canción se caracteriza por sus riffs de guitarra de rockabilly. Fue escrita por Mick Jagger (supuestamente, en una hora) y Keith Richards.

Ruby Tuesday

"Ruby Tuesday" fue lanzada por primera vez en 1967 como el lado B de "Let's Spend the Night Together", el sencillo principal para promocionar Between the Buttons . Se convirtió en el cuarto éxito número 1 de los Rolling Stones en Estados Unidos. La canción es una triste despedida a Linda Keith, en ese entonces primera novia formal de Keith Richards luego de que terminaran su relación y se caracteriza por el sonido de la flauta aportado por Brian Jones. Sigue siendo una de las canciones más populares de los Stones.

Let It Bleed

"Let It Bleed" es la canción que numero cinco del álbum homónimo de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richard, Let It Bleed fue grabado casi al mismo tiempo que Let It Be de The Beatles, pero los títulos similares fueron sólo una coincidencia. Es una de las canciones que frecuentemente aparece en los shows en vivo de la banda.

You Got Me Rocking

"You Got Me Rocking" fue lanzada como segundo sencillo del álbum de 1994 Voodoo Lounge, el vigésimo en el Reino Unido y vigesimosegundo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richard, originalmente fue planteada como un blues lento que terminó evolucionando hacia un rock poderoso. La letra puede interpretarse como una respuesta a los críticos de los Stones, quienes a menudo ridiculizan a la banda por su avanzada edad. You Got Me Rocking apareció en la banda sonora de la película protagonizada por Keanu Reeves y Gene Hackman, The Replacements (2000).

Streets Of Love

"Streets Of Love" fue lanzada como sencillo para promocionar el disco A Bigger Bang de 2005, el vigesimosegundo en el Reino Unido y vigesimocuarto en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, es una balada cuyo video está relacionado con el de Rain Fall Down, del mismo álbum. Debido al impulso y difusión que se le dio logró meterse en los rankings de varios países alrededor del mundo.

Rock Off

"Rock Off" es la canción que da inicio al celebrado álbum doble de 1972 Exile on Main St., es el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos álbum de estudio de la banda. Es una de las tantas canciones del álbum que fueron grabadas en Villa Nellcôte, en una casa alquilada por Keith Richards, ubicada en el sur de Francia durante el verano y el otoño de 1971.

Saint Of Me

"Saint Of Me" fue lanzada en 1998 como segundo sencillo del álbum Bridges to Babylon de 1997, el vigesimoprimer álbum de estudio en el Reino Unido y el vigesimotercero en los Estados Unidos. La canción esta acredita a la dupla Jagger/Richards aunque este último no participó de la grabación. Una grabación en vivo de la canción en su presentación en Buenos Aires fue incluida en el álbum No Security de 1999, que documenta la gira Bridges to Babylon Tour.

Waiting On A Friend

"Waiting On A Friend" fue parte del disco de 1981 Tattoo You aunque originalmente fue una canción descartada del álbum de 1973 Goats Head Soup. Es particularmente recordado el vídeo de la canción, el cual fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg, y fue rodado en un conocido edificio en Manhattan ubicado en San Mark's Places, entre la 96 y 98 (el mismo edificio que aparece en la portada del legendario disco de Led Zeppelin, Physical Graffiti). Además de los miembros de la banda, el famoso músico de reggae Peter Tosh aparece en el vídeo. La canción alcanzó el puesto 13 en las listas estadounidenses y el puesto 50 en el Reino Unido, y se hizo muy popular por su difusión en MTV.

Let It Loose

"Let It Loose" es la pista catorce del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, es la canción más larga del disco, con 5:18 minutos. Una balada de gospel blues que la banda nunca ha tocado en vivo, algunas de las estrofas fueron 'tomadas' de la canción Man of Constant Sorrow. Es considerada por muchos una de las mejores interpretaciones vocales de Mick Jagger. La canción aparece en la película de Martin Scorsese, The Departed (2006) e incluida en su banda sonora.

Can't You Hear Me Knocking

"Can't You Hear Me Knocking" es la cuarta canción del disco de 1971 Sticky Fingers, es el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. La canción tiene una duración de siete minutos y quince segundos siendo una de las más largas. Se destaca por el riff de guitarra de Richards en su primera parte y por el largo solo de Mick Taylor en la segunda parte. En el año 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el puesto veinticinco en su listado de las cien mejores piezas de guitarra de todos los tiempos. Una versión del tema de estudio recortada (sin el tramo del saxofón) se escucha en el juego Guitar Hero II. También se la puede escuchar en las películas Blow, Casino, The Fighter y Spider-Man: Homecoming.