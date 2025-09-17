Salud de Thiago Medina: los médicos evalúan la posibilidad de una operación

La intervención podría ser a la altura del tórax. Además, durante las últimas 24 horas presentó "nuevos registros febriles".

Se conoció este miércoles un nuevo parte médico del exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina, quien está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el viernes por la noche, tras un accidente en moto. Continúa en terapia intensiva y podrían hacerle una nueva intervención quirúrgica en las próximas horas.

Según la notificación oficial del Hospital "el permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva" .

El documento expresa que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica" .

Respecto a los pasos a seguir, aseguran que “de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días" en un trabajo del equipo de cirugía de tórax de este nosocomio.

thiago medina (1) Los médicos aseguran que sigue evolucionando favorablemente "podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días". Instagram: @thi4go_km

El entorno de Thiago Medina se mantiene presente desde el primer momento. Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, así como sus hermanas Camila y Brisa, participan activamente en acompañarlo en el hospital como a través de mensajes públicos.

El apoyo de familiares y seguidores se refleja en iniciativas como la convocatoria de donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y pedidos de cadenas de oración.

La salud de Thiago Medina: el emotivo cartel que colgó Daniela Celis en el hospital en apoyo al joven

A cuatro días del grave accidente de moto que dejó al ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, internado en estado crítico, Daniela Celis colgó un cartel escrito a mano en las rejas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde el joven continúa en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

En una imagen compartida por Celis en sus historias de Instagram, se puede ver el cartel con la frase “Fuerza Thiago. Vamos que vos podés”, acompañada por una foto del joven y las firmas de familiares y amigos cercanos.

Además, en el posteo la influencer pidió a sus seguidores que la apoyen en este momento delicado: "Seguimos con el pedido de cadena de oración. Es la única luz que Thiago necesita para seguir evolucionando“. Al mismo tiempo, remarcó que para aquellos que quieran rezar y pedir en nombre del ex Gran Hermano, su nombre completo es Thiago Agustín Medina.