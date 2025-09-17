17 de septiembre, Día del Psicopedagogo: cuál es el origen de la fecha y los alcances de la profesión







Conoce los detalles de esta profesión y su importancia en el ámbito educativo y social.

17 de septiembre Día del Psicopedagogo en Argentina.

El Día del Psicopedagogo se conmemora cada 17 de septiembre en Argentina. El objetivo es destacar la labor de los profesionales que estudian, diagnostican y tratan los procesos de aprendizaje en las distintas etapas de la vida.

La fecha conmemorativa se estableció en conmemoración de Jean Piaget, un psicólogo suizo que hizo diversas investigaciones sobre el desarrollo cognitivo, y son las bases de la psicopedagogía moderna. La Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP) se fundó en el año 1982 durante un congreso celebrado en San Juan, allí se consolidó esta fecha para concientizar sobre la importancia de esta profesión para el ámbito educativo y social.

Psicopedagogia El trabajo de un psicopedagogo.

Los psicopedagogos tienen distintos contextos de trabajo: escuelas, consultorios, instituciones de salud, entre otros. Mediante la fusión de la psicología y la pedagogía, esta profesión se enfoca en la comprensión de los procesos de aprendizaje y en las dificultades que puede haber en los mismos.

Día del Psicopedagogo: cuál es su tarea El trabajo de los psicopedagogos incluye la evaluación de las capacidades cognitivas y emocionales de las personas, además de las estrategias para intervenir cada caso y acompañar a los docentes y a las familias en la implementación de las mismas. Tienen un papel fundamental en la detección temprana de trastornos de aprendizaje y en la promoción de entornos educativos inclusivos.

En Argentina, la labor de los psicopedagogos es crucial por la diversidad cultural y socioeconómica existente. Además de abordar las dificultades de aprendizaje, promueven la inclusión de estudiantes que poseen capacidades diferentes, que tienen trastornos del espectro autista y demás, con la adaptación de los métodos de enseñanza a las necesidades de cada persona. alumnos argentinos Como tienen un enfoque integral, pueden comprender al estudiante y considerar aspectos cognitivos, emocionales y sociales, lo que permite crear estrategias para potenciar su desarrollo y su bienestar. También acompañan a adultos mayores, no solo a niños, niñas y adolescentes. Día del Psicopedagogo: ¿Quién fue Jean Piaget? Jean Piaget fue un psicólogo suizo que es considerado uno de los padres de la psicopedagogía moderna, por la importancia de sus investigaciones para el desarrollo cognitivo infantil, que permitieron entender cómo los niños adquieren conocimiento y logran procesar la información en las distintas etapas de su crecimiento. Sus avances lograron que se diseñen estrategias eficaces y programas educativos. Cada 17 de septiembre se celebra su legado y se lo conmemora como un referente del ámbito. A pesar de la importancia que reside en esta profesión, la falta de recursos y la sobrecarga laboral de los profesionales son obstáculos que tiene esta profesión hoy en día en Argentina. Pero la importancia de la salud mental y del aprendizaje inclusivo impulsan cambios positivos en este marco, ya que es muy importante el acompañamiento en los procesos de aprendizaje para poder garantizar el desarrollo en plenitud de cada persona.

