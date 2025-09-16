Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue su salud

El joven de 22 años, que sufrió un accidente con su moto, continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno

Thiago Medina, el exGran Hermano , continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno , donde recibe seguimiento constante tras la cirugía torácica. Este martes, las autoridades hospitalarias informaron que presentó un registro de fiebre , por lo que se ajustó su tratamiento con un nuevo esquema antibiótico.

El parte médico oficial indica que “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad” , destacando la atención continua que recibe.

Los profesionales detectaron la fiebre, se tomaron cultivos y “se le rotó el esquema antibiótico” . Según el reporte, Thiago “se encuentra estable” pero continúa con pronóstico reservado.

El parte difundido esta mañana remarca que no hubo modificaciones respecto de los otros aspectos de cuidado y refuerza la necesidad de mantener la vigilancia médica sobre su evolución. La combinación de controles clínicos y ajustes de tratamiento busca asegurar que la recuperación siga un camino estable dentro de la gravedad de su condición.

"Vos podés papá": el conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina tras el grave accidente

“No me quiero morir, tengo dos hijas”, le dijo Thiago a uno de los hombres que lo asistió tras el accidente. Con esa frase presente, las niñas le dejaron un sentido mensaje de apoyo que su tía, Camilota —participante de Cuestión de Peso— compartió en redes sociales.

CARTEL-THIAGO-MEDINA El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina.

“Vos podés papá. Te amamos mucho”, escribieron Laia y Aimé en un cartel acompañado por corazones y huellas de sus palmas pintadas de verde y rojo, junto a la canción El universo sobre mí, de Amaral. El gesto generó una fuerte repercusión mientras Medina permanece internado y en observación a la espera de una mejoría.