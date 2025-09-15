Santiago del Moro pidió por la salud de Thiago Medina

El joven de 22 años que sufrió un grave accidente se hizo famoso por haber participado en el reality Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro. En la casa conoció a Daniela Celis, se enamoraron y fueron padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina sufrió un fuerte accidente con su moto y su expareja, Daniela Celis , realizó un posteo durante el fin de semana para contar cómo continúa y para pedir una cadena de oración.

“Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y el reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un pronóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. ¡Toda la luz que envían está llegando!”, expresó la joven influencer.

“Las bebés están bien, están contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias” , sumó Daniela, que cerró su mensaje con un emoji de manos rezando.

Rápidamente, Santiago del Moro replicó el posteo y le sumó también un emoji en señal de rezo para pedir por la pronta recuperación de Thiago.

El joven de 22 años se hizo famoso por haber participado en el reality Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro. En la casa conoció a Daniela Celis, se enamoraron y fueron padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina: sus excompañeros de Gran Hermano piden cadenas de oración en redes

Varios de sus compañeros del reallity pidieron oraciones y se mostraron unidos en este duro momento para acompañar no solo a Thiago, sino a Daniela Celis, la expareja y también exparticipante de GH, mamá de sus hijas también. Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares fueron tres de los "hermanitos" que pidieron a sus seguidores oraciones para enviarle energías a Medina.

Poggio pidió que oren por la salud de Medina a través de su cuenta de Instagram. Ella subió una imagen junto a Ginocchio y Castañares y escribió: "Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos".