Estudiantes de una escuela de CABA presentaron un proyecto para reemplazar árboles de plátanos y evitar alergias

Estudiantes de una escuela del barrio de Villa Crespo presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley llamado "Respirar sin Alergia", que busca el reemplazo progresivo de los árboles de plátano en la Ciudad de Buenos Aires por especies nativas o de bajo índice alergénico.

La iniciativa surgió del trabajo en el aula y pretende abrir el debate sobre cómo planificar un arbolado público más saludable, inclusivo y sustentable en el marco del programa “La Legislatura y la Escuela”.

Según distintos censos oficiales, en la Ciudad hay entre 36.000 y 70.000 plátanos , lo que representa aproximadamente el 15% del total del arbolado urbano. Aunque estos árboles aportan sombra y forman parte de la identidad de avenidas emblemáticas, también generan un fuerte impacto en la salud de los vecinos: su polen y las pelusas que liberan durante la primavera y el otoño provocan alergias respiratorias y oculares que afectan especialmente a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias.

El texto del proyecto establece que la sustitución deberá realizarse de manera progresiva, en un plazo máximo de diez años, con un avance anual no menor al 10% de los ejemplares considerados prioritarios. El plan comenzaría en la Comuna 15, donde se ubica la escuela impulsora de la iniciativa, y continuaría luego en el resto de los barrios porteños.

El reemplazo progresivo de los árboles de plátano en CABA

“El plátano es un árbol que se plantó mucho en la Ciudad, pero hoy sabemos que afecta la calidad de vida de miles de vecinos. Nuestra idea es que el arbolado siga siendo una fuente de bienestar, no de enfermedad”, explicaron los alumnos del colegio “Regina Virginum de Adoratrices” al defender el proyecto.

La iniciativa propone reemplazar los plátanos en un radio de 200 metros de escuelas, hospitales, centros de salud y residencias geriátricas, es decir, en los entornos donde conviven personas con mayor vulnerabilidad sanitaria.

Al mismo tiempo, el recambio se realizaría con especies nativas o adaptadas al ambiente urbano porteño, de rápido crecimiento y con bajo o nulo potencial alergénico. Para ello, la autoridad de aplicación debería confeccionar un listado oficial de árboles autorizados, con el objetivo de promover la biodiversidad y garantizar el equilibrio ecológico.

arboles de platanos BA Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Otro de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de la participación ciudadana en el proceso de sustitución. La propuesta contempla que el Gobierno porteño organice jornadas comunitarias de plantación y cuidado, además de campañas de sensibilización sobre el arbolado y actividades educativas en las escuelas.

En los fundamentos también se recuerda que la Constitución de la Ciudad reconoce, en su artículo 26, el derecho a gozar de un ambiente sano, y en su artículo 20, el derecho a la salud integral. En ese marco, los estudiantes remarcan que el Estado tiene la obligación de intervenir cuando una especie del arbolado urbano provoca molestias o enfermedades en la población.