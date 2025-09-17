El sencillo truco para convertir tu mueble viejo de madera en un original estante

Esta es una forma práctica y económica para transformar tus objetos olvidados en elementos funcionales que organizan mejor tus ambientes.

Hay muchos muebles antiguos que quedan olvidados en un rincón, ya sea por el desgaste o porque ya no combinan con el resto de la casa. De todas formas, si le pones un poco de creatividad, vas a poder darles un uso diferente y transformarlos en elementos que renueven tus espacios .

Esta idea no requiere de grandes inversiones ni de herramientas caras. Simplemente con unos pequeños cambios y materiales accesibles, cualquier mueble de madera puede pasar a ser un estante , que no solo sea útil para poner cosas, sino que también sea atractivo para los distintos espacios de tu hogar.

Lo primero que tenés que hacer es elegir el mueble que quieras renovar . Este puede ser una mesa de luz o una estantería que ya no estés usando. Sacá todos los cajones, puertas o piezas sueltas para poder quedarte con la estructura principal. Si la madera está muy gastada, lijala hasta dejarla lisa y preparada para pintar o barnizar.

Una vez que ya dejes limpia la base, tenés que definir el estilo. Si buscás un look más minimalista, podes pintar con colores neutros, pero si preferís un toque más cálido, podés barnizar para resaltar los detalles.

Para las alternativas que hay, la opción más fácil es la de convertir un cajón en un estante flotante. Solo tenés que ponerle un refuerzo en la parte de atrás y colgarlo en la pared con tarugos y tornillos resistentes. De hecho los laterales del cajón funcionan como marco y podés agregarles ganchos para colgar llaves o accesorios.

Otra opción es la de aprovechar las tablas del mueble para armar repisas sueltas. Cortá los estantes a medida, lijalos y pintalos. Después de eso podes fijarlos en la pared con soportes metálicos. Así vas a tener superficies nuevas para libros, plantas o adornos, sin tener que comprar materiales extra.

Esta práctica fomenta el cuidado del medio ambiente porque alarga la vida útil de los muebles y evita generar más residuos.