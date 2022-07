Bret Michaels, cantante de Poison, es internado de urgencia antes de un recital

Fue el propio Michaels horas más quien confirmó la hospitalización que provocó que la banda se retirara del concierto.

“A los increíbles fanáticos de Nashville, ¡gracias por todos sus buenos deseos!”. Michaels publicó en su cuenta de Instagram. “Estaba realmente entusiasmado por subir al escenario en la ciudad de la música y actuar, pero debido a una complicación desconocida y luego de la hospitalización, no fue posible. ¡Envío mis más sinceras disculpas por no poder rockear el escenario esta noche! Estoy trabajando para estar de regreso al 100% muy pronto y espero que te hayas divertido con mis amigos Motley/Leppard/Joan y Classless Act!!!

La gira actual de Poison debía comenzar en 2020, pero se pospuso para 2021 y nuevamente para este año, debido al Covid-19. Finalmente comenzó el 16 de junio en Atlanta y concluirá el 9 de septiembre en Las Vegas. Se trata de una extensa gira por América del Norte, con 36 conciertos. El próximo concierto es en Jacksonville el 2 de julio.

Michaels, de 59 años, ha tenido problemas de salud en el pasado. En 2010, tuvo una hemorragia, que requirió un procedimiento, y más tarde ese mismo año se sometió a una cirugía para reparar un agujero en su corazón.

Poison ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, incluidos 15 millones en los EE. UU. La banda también ha tenido 10 sencillos en el Top 40 de Billboard Hot 100, incluidos seis sencillos Top 10 y el sencillo número uno "Every Rose Has Its Thorn".