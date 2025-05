Se estrenó "Chanta" de la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Rada como un argentino reconocible

Marcelo Caballero: Me resultó irresistible llevar el primer trabajo de Duprat Cohn pensado para teatro, el universo de ellos siempre me pareció muy atractivo, esa versión desromantizada de la argentinidad, como la cuentan, con eje en personajes que en otras historias pueden quedar como antagonistas o tipos señalables y ellos logran contar eso y convertirlos no sé si en queribles pero en reconocibles. Me cautivó ese humor ácido que me divierte como espectador. Hacerlo con Rada que es amigo fue otro punto a favor, hubo mucho de juego en la invitación a dirigirlo.