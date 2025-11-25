Fue taxista y estudio música antes de convertirse en una leyenda multimillonaria de la inversión: quién es Bruce Kovner

Pese a que creció en un contexto desfavorable, logró imponerse y convertirse en uno de los empresarios más importantes del mundo.

El empresario logró generar una fortuna de miles de millones de dólares en el mundo de las inversiones.

No siempre quienes gozan de fortunas de millones de dólares tuvieron un inicio fácil. Si bien muchas historias vienen enlazadas a grandes herencias, hay otros que realmente tuvieron que atravesar situaciones adversas para conseguir un patrimonio tan abultado.

Bruce Kovner no la pasó bien en sus primeros años, ya que debió transitar por trabajos comunes en un contexto bastante caótico a nivel personal. Pese a las tragedias que sufrió , supo salir adelante y convertirse en uno de los multimillonarios más importantes del mundo.

Nacido en Brooklyn, pero con gran parte de su vida hecha en Los Ángeles, el estudio fue algo muy importante para él. Ingresó a Harvard para estudiar economía política en una situación bastante adversa: su madre se suicidó.

Kovner no logró finalizar sus estudios, pero eso no le impidió convertirse en un empresario muy reconocido.

Si bien no logró recibirse, no desaprovechó su tiempo. Trabajó en campañas políticas, fue escritor y también taxista . A eso se sumaba su pasión por la música, con el piano como instrumento más destacado, pero su vida terminaría inclinándose hacia las inversiones.

A los 32 años obtuvo un préstamo de 3 mil dólares en una tarjeta de crédito. Como primera opción compró futuros de soja y estos arrojaron excelentes resultados: ganó 40 mil dólares. Tras un periodo como parte de Commodities Corporation , fundó Caxton Associates , que sería uno de los fondos de coberturas más exitosos del mundo.

Bajo la gestión de Kovner, Caxton llegó a reportar activos de más de 14 mil millones de dólares y tenía una rentabilidad anual del 21%. En 2011, tras un exitoso periodo, se retiró como director ejecutivo y pasó a gestionar actividades de inversión con CAM Capital en 2012, con el cual se mantiene al día de hoy.

Miles de millones: el patrimonio de Bruce Kovner

Actualmente, distintos medios especializados como la revista Forbes estiman el patrimonio neto de Bruce Kovner en 9 mil millones de dólares. Sus principales ganancias llegan de su rol en CAM Capital y su parte de Caxton Associates.

Desde 1996 lleva adelante la Fundación Kovner, la cual promueve el apoyo a las artes y la educación. También aporta al Instituto de Justicia, un bufete de abogados que se centra en ayudar a quienes son condenados injustamente y aboga por la igualdad y los derechos civiles de la comunidad LGBTQ.