Sean "Diddy" Combs vuelve a los tribunales para intentar anular su condena por prostitución

El magnate del hip-hop enfrenta hasta 20 años de cárcel, pero sus abogados reclaman que el fallo del jurado debe ser revocado.

Sean “Diddy” Combs vuelve este jueves a la corte federal de Manhattan para intentar anular el veredicto que lo declaró culpable de prostitución , aunque lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado. Si se confirma la condena, podría recibir hasta 20 años de prisión en la sentencia prevista para el 3 de octubre .

El empresario de 55 años , detenido desde septiembre de 2024, sostiene que el fallo debe ser revocado porque no tuvo relaciones sexuales con las prostitutas ni con sus novias durante los encuentros conocidos como “Freak Offs”. Sus abogados afirmaron que Combs solo filmaba los encuentros como “pornografía amateur” , lo que, según la defensa, constituye expresión protegida por la Primera Enmienda.

La defensa de Combs rechazó las acusaciones y las calificó como presentaciones “oportunistas”.

La presentación fue realizada el pasado 30 de julio . La estrategia apunta a que el juez de distrito Arun Subramanian descarte el veredicto del jurado del 2 de julio , que lo encontró responsable de haber pagado a acompañantes masculinos para que viajaran a otros estados y mantuvieran relaciones sexuales con sus parejas mientras él los grababa y se masturbaba.

Los fiscales federales respondieron el 20 de agosto que Combs no necesitaba participar personalmente de los actos sexuales para ser condenado, ya que organizó los traslados y las filmaciones . Además, lo acusaron de usar los videos como chantaje , amenazando con difundirlos si sus novias se negaban a continuar con los encuentros.

Durante el juicio, las testigos Casandra Ventura (Cassie) y otra mujer identificada como Jane declararon que Combs las atacó físicamente y las obligó a participar bajo amenaza de cortarles el apoyo financiero.

Diddy Combs.webp El artista podría recibir 14 meses de prisión según la solicitud de su defensa.

El juez Subramanian otorgará 20 minutos a cada parte para exponer sus argumentos en la audiencia de este jueves. Si mantiene la condena, deberá definir la pena el 3 de octubre. La defensa pidió una sentencia de 14 meses, lo que permitiría a Combs una pronta liberación por el tiempo ya cumplido en prisión.

Nueva demanda por agresión sexual contra “Diddy” Combs

Mientras espera la sentencia por cargos de transporte de personas con fines de prostitución, el rapero Sean “Diddy” Combs enfrenta más problemas legales. Su exestilista, Deonte Nash, lo demandó en Los Ángeles por presunta agresión sexual, violencia y amenazas, según informó Billboard.

diddy El exestilista Deonte Nash acusó al rapero de abusos sexuales, físicos y psicológicos durante una década.

Nash aseguró que durante los diez años que trabajó para el artista (2008-2018) sufrió abusos físicos y sexuales, humillaciones y manipulación psicológica. Relató que Diddy le mostró sus genitales, lo obligó a tocarlo en 2016 y en 2018 se restregó contra él de forma sexual. También denunció exigencias laborales abusivas y presiones posteriores a su renuncia. La defensa del rapero, encabezada por Erica Wolff, calificó las acusaciones de “oportunistas”.