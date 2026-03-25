Shakira canceló su concierto en Qatar y su participación en un festival en Abu Dabi por la tensión en Medio Oriente

La estrella pop colombiana tenía programado presentarse en Doha el 1 de abril como parte de su gira mundial.

Un concierto de Shakira previsto en Qatar fue pospuesto debido a la “situación regional” en Medio Oriente , según la plataforma oficial de eventos Qatar Calendar.

La estrella pop colombiana tenía programado presentarse en Doha el 1 de abril como parte de su gira mundial.

El festival OFFLIMITS Music Festival en Abu Dabi, en el que Shakira y los Jonas Brothers debían actuar el 4 de abril, también fue pospuesto a noviembre, anunciaron los organizadores el martes.

Las cancelaciones son las más recientes de una serie de eventos culturales y deportivos que han sido cancelados o pospuestos en los estados del Golfo desde que se vieron involucrados en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El cantante Josh Groban canceló conciertos en Dubai y Bahrein que debían celebrarse en los próximos días.

La Fórmula 1 canceló ambas carreras en el Golfo programadas para abril —en Bahrein y en la ciudad saudí de Yeda— debido al conflicto en curso.

También fue cancelado un partido de fútbol entre los actuales campeones de Europa y de América Latina —España y Argentina— que debía disputarse en Qatar.

Residencia en Madrid con seis fechas confirmadas

La residencia de Shakira en Madrid suma seis conciertos que se realizarán en el recinto temporal Estadio Shakira, creado especialmente dentro del Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde. Estos eventos están programados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre.

Cada jornada tendrá una duración de 12 horas, comenzando al mediodía y extendiéndose hasta la medianoche, lo que ha preocupado a los vecinos del espacio creado para la colombiana.

Durante cada uno de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de la experiencia “Es Latina”, comisariada por la propia artista, que incluye espectáculos musicales, actividades culturales, gastronomía y exposiciones. El espacio será rebautizado como “Macondo Park”, en homenaje a la novela “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, y abarcará 15 hectáreas para actividades previas, durante y después de los conciertos.

La estructura temporal del estadio ha sido diseñada por el estudio BIG-Bjarke Ingels Group y está pensada para ofrecer una vivencia inmersiva. Además, la residencia de Shakira en Madrid será la única parada europea de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, antes de lo cual la cantante será cabeza de cartel en Río de Janeiro el 2 de mayo.