Sharon Osbourne reveló cuáles fueron las últimas palabras de Ozzy antes de su muerte

Sharon, la viuda de Ozzy Osbourne , reveló las conmovedoras últimas palabras que el músico le dijo antes de fallecer.

El "Príncipe de las Tinieblas" falleció el 22 de julio en su casa familiar en Buckinghamshire. Murió a causa de un infarto, pero su salud era delicada de antemano, pues padecía enfermedad coronaria y parkinson.

La muerte de Ozzy se produjo apenas 17 días después de que realizara su último concierto en vivo en su ciudad natal, Birmingham, donde recaudó millones para organizaciones benéficas para niños y contó con la participación de algunos de los nombres más importantes del metal.

Ahora, su manager y viuda, Sharon, compartió detalles de sus últimos momentos y reveló las conmovedoras últimas palabras que le dijo poco antes de morir.

En una entrevista próxima a Piers Morgan Uncensored —parte de la cual ya ha sido compartida por The Sun— , contó que el ícono de Black Sabbath "estuvo yendo y viniendo al baño toda la noche" y le pidió que "despertara" alrededor de las 4 de la mañana. Fue entonces cuando habló con él por última vez.

“Le dije: ‘Ya estoy despierta, me has despertado’”, contó, recordando sus últimas palabras: “Y él dijo: ‘Bésame’, y luego dijo: ‘Abrázame fuerte’”.

Sharon compartió que él "bajó, hizo ejercicio durante 20 minutos y falleció", y añadió que lamentaba que esa conversación fuera la última. Le dijo a Morgan: "No puedo evitar preguntarme si debería haberlo hecho, si podría haberlo hecho. Si tan solo le hubiera dicho que lo amaba más. Si tan solo lo hubiera abrazado más fuerte".

También en la entrevista, Sharon explicó cómo el pionero del heavy metal tenía sueños frecuentes sobre “personas que nunca conoció” en los últimos días de su vida.

“Le pregunté: '¿Qué tipo de gente?'. Él respondió: 'Toda gente diferente. Sigo caminando y caminando, y veo a toda esta gente diferente cada noche. Vuelvo allí y veo a esta gente, y ellos me miran a mí, y nadie dice nada'”, dijo. “Y él lo supo. Estaba listo”.