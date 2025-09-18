Paramount+ reveló el tráiler de "Ozzy: No Escape From Now", documental sobre los últimos años de Ozzy Osbourne







Dirigida por la ganadora del BAFTA Tania Alexander, el documental incluye charlas exclusivas con los miembros de la familia del ícono del metal, colaboradores, otros músicos y una de sus últimas entrevistas.

Ozzy: No Escape From Now estrena en Paramount+ el 7 de octubre.

Paramount+ ha anunciado el nuevo documental, que narra los últimos seis años de vida de Ozzy Osbourne y su entusiasmo por organizar el concierto "Back To The Beginning" junto a su legendaria banda Black Sabbath.

Dirigida por la ganadora del BAFTA Tania Alexander, No Escape From Now se filmó durante los últimos seis años e incluye charlas exclusivas con los miembros de la familia del ícono del metal, colaboradores, otros músicos y una de las últimas entrevistas en pantalla de Ozzy.

El tráiler destaca cómo Ozzy deseaba tanto realizar un espectáculo final como despedida de sus fanáticos después de verse obligado a cancelar todos los shows en vivo luego de sufrir una caída en 2019 y su regreso al estudio.

Quienes participan del documental sobre Ozzy Osbourne Los invitados que aparecen en el documental incluyen a Tony Iommi de Black Sabbath, el guitarrista de Ozzy, Zakk Wylde, y artistas como Chad Smith, Tom Morello, Billy Corgan, James Hetfield, Robert Trujillo, Billy Idol, Duff McKagan y más.

Según se informa, el documental nunca fue pensado como un lanzamiento póstumo; inicialmente fue hecho para detallar la batalla del músico para regresar al escenario en vivo después de varios años de ausencia, ahora agobiado por su diagnóstico de Parkinson en deterioro y otras lesiones. “Tras su muerte el 22 de julio de 2025, el documental ahora es un testimonio del coraje, el ingenio, la determinación y el talento de Ozzy, cualidades que garantizan que siga siendo un héroe para millones de personas en todo el mundo”, se lee en un comunicado de prensa, según el portal Consequence. Ese concierto "Back To The Beginning" tuvo lugar el 5 de julio en Villa Park, en la ciudad natal de Sabbath, Birmingham, sólo dos semanas antes de su muerte, a los 76 años , y vio a Ozzy acompañado por pesos pesados del rock como Guns N' Roses, KoRn, Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Gojira, Anthrax y Steven Tyler de Aerosmith. Ozzy: No Escape From Now estrena en Paramount+ el 7 de octubre.