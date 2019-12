Show business

Harvey Weinstein aclara y oscurece

Harvey Weinstein, que enfrenta varios juicios por múltiples denuncias de abuso sexual, dijo que se merece “una palmadita en la espalda” por el respaldo brindado a muchas actrices de Hollywood. “Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que cualquier cineasta, y estoy hablando de hace 30 años. ¡Lo hice primero! ¡Fui pionero!”, dijo a The New York Post. “Pide que no lo olviden”, dijeron en un texto conjunto varias de las mujeres que lo denunciaron y que se conoció ayer. “No lo olvidaremos. La gente lo recordará como un depredador sexual y un agresor despiadado”.