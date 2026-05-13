Murió el actor Donald Gibb, reconocido por las películas "Contacto sangriento" y "La venganza de los nerds"

El actor, de extensa trayectoria en cine y televisión, padecía problemas de salud que le provocaron la muerte. Tenía 71 años.

Donald Gibb , conocido principalmente por interpretar al "Ogro" en la saga de películas La venganza de los nerds y por ser parte de Contacto sangriento (Bloodsport) junto a Jean-Claude Van Damme , murió a los 71 años.

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El hijo del actor, Travis, comunicó al portal TMZ que su padre había fallecido el martes por la noche "debido a complicaciones de salud".

Travis dijo que su padre falleció en su casa de Texas y que "estaba rodeado de familiares que lo querían profundamente" . Según informa el citado medio, Gibb padecía problemas de salud que le provocaron la muerte.

A través de sus redes sociales Van Damme le dedicó un sentido mensaje de despedida a Gibb: "Descansa en paz mi hermano" , escribió el actor junto a una foto de ambos en el set de Contacto sangriento.

La extensa trayectoria de Donald Gibb

Gibb era famoso por interpretar al adorable bruto Frederick Aloysius “Ogre” Palowaski en la comedia de 1984 dirigida por Jeff Kanew. Retomó su papel en La venganza de los nerds II: los nerds en el paraíso de 1987. Posteriormente, Gibb volvió a interpretar su papel en la secuela para televisión de la franquicia, La venganza de los nerds IV, de 1994 .

Otras películas en las que Gibb fue acreditado incluyen Meatballs Part II (1984), Jocks (1986), They Still Call Me Bruce (1987), Amazon Women on the Moon (1987), Missing Pieces (1992), Magic Kid 2 (1994), Bloodsport II: The Next Kumite (1996), US Marshals (1998), Durango Kids (1999), The Biggest Fan (2002) y Hancock (2008), por nombrar algunas.

En televisión, Gibb tuvo papeles como estrella invitada en Magnum, PI (1982), Los magníficos (1983), Knight Rider (1984), The Facts of Life (1987), My Two Dads (1989), Night Court (1990), Sons and Daughters (1991), MacGyver (1991), Quantum Leap (1992), Cheers (1992), The X-Files (1993), Boy Meets World (1994) y Seinfeld (1995).

Gibb fue un habitual de la comedia de HBO 1st & Ten, que se emitió durante seis temporadas. El actor compartió créditos con Delta Burke y OJ Simpson a lo largo de sus 80 episodios.

Entre 1993 y 1998, Gibb apareció en la comedia de situación de ABC Step by Step. Otros programas en los que apareció incluyen Unhappily Ever After (1996), Pacific Blue (1996), Hangin' with Mr. Cooper (1997), Arli$$ (1999), Veronica's Closet (2000), She Spies (2002), The Young and the Restless (2003), entre otros.