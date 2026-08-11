Una actriz de la serie "The Office" reveló que le diagnosticaron un cáncer "incurable"

Lucy Davis protagonizó la innovadora comedia de situación creada por Ricky Gervais en el papel de la recepcionista de la oficina.

Lucy Davis , actriz conocida sobre todo por interpretar a la recepcionista Dawn Tinsley en la versión original de la serie The Office , reveló que padece cáncer terminal.

En una publicación en Instagram, Davis contó que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4 hace un año tras descubrir un bulto en el pecho. El cáncer había hecho metástasis en los huesos , específicamente en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas, y era incurable y demasiado tarde para la quimioterapia.

“ Por ahora, intento vivir lo que me queda de vida de la forma más divertida posible . Siempre me gusta encontrar lecciones en cualquier situación negativa. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido; he aprendido mucho de él y estoy agradecida por ello”, escribió.

“Lo más importante para mí ha sido el humor. Les pedí a mis amigos y familiares que se burlaran de mí todo lo que pudieran (y lo hacen muy bien), y sobre todo, que no me trataran como a una persona enferma. No hay nada que te haga sentir peor que te traten como si estuvieras enfermo.”

La actriz de 53 años añadió: "No tengo miedo de lo que venga después. Estoy en paz con ello" .

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La extensa trayectoria de Lucy Davis

Davis protagonizó la innovadora comedia de situación, en el papel de la recepcionista de la oficina, que se emitió desde 2001 hasta 2003.

Davis contó que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4 hace un año tras descubrir un bulto en el pecho.

Dawn, la recepcionista de Wernhan Hogg, a quien no se le daba el reconocimiento que merecía —y que más tarde se convertiría en Pam Beesly, personaje de Jenna Fischer, en la versión estadounidense de The Office—, se convirtió en una de las favoritas del público, sobre todo por su relación que se fue desarrollando poco a poco con Tim, el personaje de Martin Freeman. Finalmente, ambos encontraron un final feliz juntos en el episodio especial de Navidad.

Tras su paso por The Office, Davis interpretó a Dianne en la película de comedia y terror de 2004, Shaun of the Dead, y a Etta Candy en Wonder Woman de 2017, así como a Hilda Spellman en la serie de Netflix The Chilling Adventures of Sabrina.

Más recientemente, interpretó a Eva en la serie de comedia y acción de Disney Channel, The Villains of Valley View.